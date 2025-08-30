Toto Wolff is in Zandvoort uitgebreid ingegaan op de contractgesprekken tussen Mercedes en Max Verstappen. Laatstgenoemd heeft besloten nog minimaal één jaar bij Red Bull Racing te blijven, maar volgend seizoen worden de kaarten opnieuw geschud. Wolff had in ieder geval een interessant gesprek met de manager van Verstappen, Raymond Vermeulen.

Wolff en Verstappen hebben met elkaar gesproken, dat is inmiddels wel duidelijk en daar maken beide partijen ook geen geheim van. Maar dat er geen contract ging komen voor volgend seizoen, was ook al snel duidelijk. "Het is nooit tot een punt gekomen dat we dachten: we gaan dit doen. Maar laten we zien wat er over twee, drie jaar gebeurt", zo vertelde Wolff in Zandvoort tegen De Telegraaf. Volgens Wolff hebben hij en kamp Verstappen een uitstekende relatie en zou dit een toekomstige samenwerking kunnen versnellen. "„Tja, we kunnen het persoonlijk heel goed vinden. Als je op dezelfde golflengte zit, gaat het allemaal wat makkelijker. We denken over veel dingen hetzelfde. Wat betreft racen, maar ook over andere zaken."

Wolff noemt manager Verstappen een "hebberige Nederlander"

Volgens Wolff is de kans momenteel 50 procent dat hij ooit gaat samenwerken met Verstappen. Volgens hem moet het dan wel voor beide kanten goed aanvoelen. Daarnaast hangt het sterk af van hoe 2026 verloopt. Enerzijds is het de vraag of Red Bull competitief gaat zijn - en anderzijds moet Mercedes laten zien dat het de beste motor heeft ontwikkeld. "Hopelijk zijn wij dat team, dat de beste papieren heeft. En dan hoef ik nog maar tien procent van het bedrag te betalen dan waar dit jaar misschien sprake van zou zijn geweest. En dat is precies wat ik tegen zijn manager Raymond Vermeulen heb gezegd, haha! Hij zei: je bent een goedkope Oostenrijker. Ik reageerde: en jij een hebberige Nederlander…", aldus Wolff.

Wolff heeft zijn twijfels bij Red Bull-motor voor 2026

Eerder schreven wij al dat Wolff zijn vraagtekens zet bij de Red Bull-motor die het volgend jaar gaat introduceren. Red Bull Powertrains bouwt voor het eerst een eigen motor en volgens Wolff is dat een risico. Hij denkt dat de meer ervaren motorleveranciers, waaronder Mercedes, een grotere kans hebben op succes.

