Wolff over Red Bull in 2026: "Alsof een energiedrankje het kan opnemen tegen Mercedes"

Toto Wolff heeft geen al te hoge verwachtingen van de Red Bull-motor in 2026, zo heeft hij in Zandvoort laten weten. Red Bull Powertrains levert volgend jaar voor het eerst een volledig eigen motor af, maar volgens Wolff is het motorenproject dusdanig complex, dat het lastig is om vanaf het begin competitief te zijn.

Red Bull Powetrains is het eigen motorenproject van Red Bull en volgend jaar zullen zij - in samenwerking met partner Ford - hun eerste eigen motor naar de grid brengen. Het wordt een spannend moment, want de nieuwe krachtbron valt samen met de introductie van de nieuwe reglementen. En deze reglementen zijn complex, zo waarschuwt Wolff. Hij twijfelt dan ook sterk of Red Bull direct competitief gaat zijn volgend jaar. Volgens hem moet Red Bull gaan concurreren met merken die al tientallen jaren ervaring hebben.

Wolff knipoogt over Red Bull-motor: "Wordt helemaal niks"

In een exclusief interview met De Telegraaf op Zandvoort wordt Wolff gevraagd naar hoe hij kijkt naar de nieuwe motor van Red Bull die zij volgend jaar gaan introduceren. "Nee, dat wordt helemaal niks", zo zegt hij enigszins gekscherend, om vervolgens op serieuzere toon verder te gaan: "Het is met dit project alsof ze de Mount Everest gaan beklimmen. Want ze nemen het op tegen fabrikanten die tientallen jaren ervaring hebben. Maar iedereen grapte vroeger ook toen Red Bull in de sport kwam. Van: alsof een energiedrankjesfabrikant het kan opnemen tegen Ferrari, Mercedes en McLaren. Nou, ze hebben best veel gewonnen."

Wolff verwacht "enorme uitdaging" voor Red Bull in 2026

Toch heeft Wolff niet perse hele hoge verwachtingen van Red Bull komend jaar. "Gezien de complexiteit van de motoren denk ik wel dat het een enorme uitdaging voor ze wordt", zo sluit hij het onderwerp af. Max Verstappen heeft op zijn beurt al aangegeven Red Bull-Ford het voordeel van de twijfel te willen geven. Hij gaat in 2026 de kat uit de boom kijken om vervolgens een knoop door te hakken over zijn verdere toekomst.

