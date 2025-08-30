close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, 2025

Mekies lovend over Verstappen: 'Is tot laat op het circuit gebleven'

Mekies lovend over Verstappen: 'Is tot laat op het circuit gebleven'

Lars Leeftink
Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, 2025

Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing, is lovend over Max Verstappen na de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De Fransman stelt dat de auto van het team na de zomerstop sneller gaat zijn, maar McLaren uitdagen dat zit er volgens de teambaas niet in.

In gesprek met Viaplay blikt Mekies terug op de kwalificatie van Red Bull. "Max [Verstappen] werkte wederom een ongelofelijk sterke kwalificatiesessie af. Hij was zó sterk. De jongens hebben ook geweldig werk geleverd. Ze hebben zoveel dingen uitgeprobeerd tijdens het raceweekend. Het is natuurlijk geen geheim dat we al het hele weekend niet blij zijn met de balans van de auto. De jongens bleven het maar proberen met Max, en ook met Yuki [Tsunoda]."

Mekies denkt dat auto Red Bull beter is geworden

Mekies denkt dat de auto van Red Bull Racing beter is dan voor de zomerstop. "Ik zou willen aannemen dat de auto over het algemeen beter is geworden, vergeleken met de rest van het weekend. Gezien die verbetering zouden we dit ook in de race terug moeten zien. We verwachten een groot gevecht achter de twee McLarens met vier of vijf coureurs, die enorm aan elkaar gewaagd zijn qua snelheid."

Related image
Related image

'Verstappen bleef tot laat op het circuit'

Mekies gaat vervolgens door met zijn lovende woorden over Verstappen. "Hij werkte een hele sterke sessie af. Alle lof voor Max en voor het team, want ze hebben ontzettend veel dingen geprobeerd. Ze zijn tot laat op het circuit gebleven om de data te analyseren. Na de derde vrije training zochten we nog steeds naar een paar verbeteringen. We hebben iets extra's gevonden in de auto en dat is geweldig. Ik denk we echt alles uit de auto hebben weten te persen."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing F1 Dutch Grand Prix Grand Prix van Nederland

Net binnen

Tim Coronel: 'Ideale scenario als Piastri er gewoon afvliegt'
Titelstrijd 2025

Tim Coronel: 'Ideale scenario als Piastri er gewoon afvliegt'

  • 7 minuten geleden
Mekies lovend over Verstappen: 'Is tot laat op het circuit gebleven'
Verstappen in Zandvoort

Mekies lovend over Verstappen: 'Is tot laat op het circuit gebleven'

  • 24 minuten geleden
Haas lijkt te blunderen na kwalificatie en kan flinke straf krijgen voor Dutch GP
Parc fermé

Haas lijkt te blunderen na kwalificatie en kan flinke straf krijgen voor Dutch GP

  • 41 minuten geleden
  • 1
 Fans in Zandvoort geloven in zege Verstappen:
Fans in Zandvoort

Fans in Zandvoort geloven in zege Verstappen: "Hij kan er altijd iets uithalen"

  • 46 minuten geleden
  • 1
 FIA beslist over deelname Stroll in Dutch GP na overtreden 107%-regel
Stroll in Zandvoort

FIA beslist over deelname Stroll in Dutch GP na overtreden 107%-regel

  • 1 uur geleden
  • 3
 Hamilton onthult nieuwe aanpak in Zandvoort: 'Het gaat nu een stuk soepeler'
Hamilton in Zandvoort

Hamilton onthult nieuwe aanpak in Zandvoort: 'Het gaat nu een stuk soepeler'

  • 1 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
75.000+ views

Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap

  • 11 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus
 Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
50.000+ views

Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal

  • 19 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x