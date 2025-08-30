Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing, is lovend over Max Verstappen na de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De Fransman stelt dat de auto van het team na de zomerstop sneller gaat zijn, maar McLaren uitdagen dat zit er volgens de teambaas niet in.

In gesprek met Viaplay blikt Mekies terug op de kwalificatie van Red Bull. "Max [Verstappen] werkte wederom een ongelofelijk sterke kwalificatiesessie af. Hij was zó sterk. De jongens hebben ook geweldig werk geleverd. Ze hebben zoveel dingen uitgeprobeerd tijdens het raceweekend. Het is natuurlijk geen geheim dat we al het hele weekend niet blij zijn met de balans van de auto. De jongens bleven het maar proberen met Max, en ook met Yuki [Tsunoda]."

Mekies denkt dat auto Red Bull beter is geworden

Mekies denkt dat de auto van Red Bull Racing beter is dan voor de zomerstop. "Ik zou willen aannemen dat de auto over het algemeen beter is geworden, vergeleken met de rest van het weekend. Gezien die verbetering zouden we dit ook in de race terug moeten zien. We verwachten een groot gevecht achter de twee McLarens met vier of vijf coureurs, die enorm aan elkaar gewaagd zijn qua snelheid."

'Verstappen bleef tot laat op het circuit'

Mekies gaat vervolgens door met zijn lovende woorden over Verstappen. "Hij werkte een hele sterke sessie af. Alle lof voor Max en voor het team, want ze hebben ontzettend veel dingen geprobeerd. Ze zijn tot laat op het circuit gebleven om de data te analyseren. Na de derde vrije training zochten we nog steeds naar een paar verbeteringen. We hebben iets extra's gevonden in de auto en dat is geweldig. Ik denk we echt alles uit de auto hebben weten te persen."

