Yuki Tsunoda kreeg het niet voor elkaar om Q3 te halen tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De Japanner zelf laat weten dat hij niet begrijpt waarom hij de laatste kwalificatiesessie niet heeft gehaald zoals Max Verstappen wel deed.

Tsunoda kwam Q1 maar nipt door, maar zou vervolgens in Q2 toch weer stranden. Tsunoda eindigde op P12, net iets achter Andrea Kimi Antonelli. Het is niet de eerste keer dat Tsunoda bij Red Bull Racing Q3 niet weet te halen, wat zeker nu opvallend is omdat hij de upgrades nu wel heeft die Verstappen al een tijdje heeft. Verstappen werd derde, Tsunoda dus twaalfde.

Tsunoda snapt niks van kwalificaties

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, stelt Tsunoda in Zandvoort dat hij niet zo goed snapt waarom hij Q3 niet haalde. De Japanner voelde zich namelijk goed in de auto. "Ik had meer verwacht. Ik had best wel een goed gevoel in de auto. Ik kon meer dan ooit de auto goed controleren. De tijd en plek geeft niet echt goed weer hoe ik mij voelde in de auto. Het is raar, want ik maakte ook geen fout."

Tsunoda richting 2026

Tsunoda heeft de komende races om te laten zien dat hij ook in 2026 teamgenoot van Verstappen kan zijn. Hij heeft concurrentie van Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad en wellicht zelfs Alex Palou. De druk zal hoe dan ook volop bij Tsunoda liggen, waar bij Red Bull Racing toch ook de verwachtingen hoger waren dan zijn huidige resultaten.

