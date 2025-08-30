Social media rept met geen woord over Verstappen na 'thuiskwalificatie' in Zandvoort
Social media rept met geen woord over Verstappen na 'thuiskwalificatie' in Zandvoort
De kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland op Zandvoort werd wederom gedomineerd door McLaren. Het was uiteindelijk Oscar Piastri die er met pole position vandoor ging. Max Verstappen kwalificeerde zich als derde, maar na afloop rept men op social media vrijwel met geen woord over de Red Bull-coureur. De meeste aandacht gaat uit naar McLaren en ook Isack Hadjar, die vierde werd.
Verstappen rijdt in Zandvoort voor eigen publiek, maar dit leverde hem tijdens de kwalificatie geen magisch resultaat op. Verstappen werd derde achter de twee auto's van McLaren. Het maximaal haalbare, zo leek het. Na afloop werd er op social media dan ook met geen woord gerept over de prestatie van de Nederlander. Wellicht omdat men dit wel een beetje had verwacht van die viervoudig wereldkampioen. De reacties op het internet richten zich vooral op Piastri en Lando Norris, maar ook op Hadjar, die zich zeer verrassend als vierde wist te kwalificeren. Verstappen werd zodoende een beetje genegeerd.
Social media focust zich op McLaren en Hadjar, niet op Verstappen
Op social media richt men haar pijlen in het bijzonder op Piastri, Norris en Hadjar, die de schijnwerpers volledig naar zich toe weten te trekken. "Wát een prestatie van Hadjar!!!", zo klinkt het lyrisch. "Piastri gaat het '25 kampioenschap pakken", schrijft een ander. "De echte held van vandaag is Hadjar", klinkt het in een andere reactie. Ook klinkt er her en der kritiek op Norris. "Wanneer snapt Lando nou eens dat je hard moet gaan in Q3 en niet in de vrije trainingen?", zo schrijft een X-gebruiker. Een ander schrijft nog: "Lando is het Arsenal van de F1", waarmee hij doelt op het feit dat Arsenal altijd roept bovenin mee te willen doen, maar nooit thuis geeft wanneer het er echt om gaat. Hieronder een greep uit alle reacties.
