Max Verstappen stelt dat er voor hem geen enkele twijfel was over waar hij volgend seizoen zou rijden. Ja, hij erkent te hebben gesproken met Mercedes, maar zegt ook dat zijn plan voor 2026 altijd "heel, heel simpel" is geweest. Dit vertelde hij in Zandvoort in aanloop naar de Dutch Grand Prix.

De viervoudig wereldkampioen bevestigde voorafgaand aan de zomerstop van de Formule 1 dat hij bij Red Bull blijft in 2026. Verstappen gaf na wekenlange speculatie eindelijk duidelijkheid tijdens het raceweekend in Hongarije. Hiermee drukte hij eigenhandig alle geruchten en verhalen de kop in. Dat er zoveel over zijn toekomst werd gespeculeerd staat in contrast met hoe Verstappen zelf in de situatie stond. "Mensen komen altijd met verhalen of stellen vragen, maar voor mij was het altijd heel eenvoudig", zo vertelde Verstappen in Zandvoort in gesprek met ESPN.

Verstappen zegt alleen wat hij wil zeggen

Volgens Verstappen waren zijn plannen voor 2026 voor hemzelf en zijn management glashelder. "Voor mij was het in ieder geval heel, heel simpel", zo zegt hij. En waarom hij niet eerder opheldering gaf of met een verklaring kwam? "Ik zeg alleen wat ik wil zeggen. En ik heb me er helemaal niet druk om gemaakt, want... natuurlijk wil je altijd winnen, maar tegelijkertijd werk je ook gewoon aan je prestaties", aldus de viervoudig wereldkampioen. Volgend jaar kan de situatie echter weer heel anders zijn, zo weet ook de Nederlander. Als Red Bull in 2026 wederom geen competitieve auto heeft, kan het maar zo zijn dat Verstappen opnieuw zijn toekomst gaat overdenken.

