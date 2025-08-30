Max Verstappen werd de afgelopen tijd regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Het ging zelfs zo ver dat er met AI bewerkte foto's werden verspreid waarop Verstappen en Toto Wolff te zien waren. De Mercedes-teambaas kan er wel om lachen en stelt zelfs dat hij inmiddels ook ongewenst pornoacteur is geworden.

In de periode dat Verstappen in verband werd gebracht met Mercedes, verschenen er ook regelmatig fakebeelden online. Op deze foto's waren Verstappen en Wolff dan samen te zien, onder meer op een zogenaamd vliegveld. De beelden bleken echter met AI in elkaar gezet. Toch werden ze razendsnel verspreid omdat AI-beelden tegenwoordig soms extreem realistisch lijken. Wolff zag de beelden zelf ook, maar kan zich er niet al te druk om maken. "Mijn eigen interesse ligt niet bij de gemiddelde social media-gebruiker, laat ik het zo zeggen", zo stelt Wolff in gesprek met De Telegraaf in Zandvoort.

Wolff onthult bijbaantje te hebben als pornoacteur

Ergens kon Wolff ook wel een beetje lachen om de AI-foto's van hem en Verstappen. "Tot op zekere hoogte kijk ik er geamuseerd naar", zo zegt hij. "Tegenwoordig gebeurt er zoveel met AI en deepfakes." Wolff onthult dat hij er door de intrede van deze nieuwe technologie zelfs een ordinair baantje bij heeft als pornoacteur. "Volgens mij zijn er zelfs pornofilms van mij, althans waar mijn hoofd dan is opgeplakt. Maar zolang er een goed lichaam wordt gebruikt en ik goed presteer in de scénes, vind ik het niet zo erg", zo lacht hij.

Wolff vond geruchten goede reclame voor F1

Het feit dat men zo erg bezig was met Verstappen en Wolff over een eventuele overstap naar Mercedes, vindt de teambaas ook niet erg. Volgens hem is het alleen maar goede reclame voor de sport dat er zoveel over gesproken wordt. "Dat er zo'n storm op social media is over de Formule 1 is altijd nog beter dan wanneer er niemand geïnteresseerd is."

