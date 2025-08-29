Tijdens de tweede vrije training in Zandvoort was het Lance Stroll die in de Hugenholtzbocht tegen de muur klapte. De Canadees is ‘oké’, maar het was Max Verstappen die direct via de boordradio informeerde of het wel goed ging met de handen van de Aston Martin-coureur.

Die opmerking kwam niet zomaar uit de lucht vallen. In 2023 brak Stroll namelijk beide polsen, waardoor de start van het seizoen mogelijk in gevaar dreigde te komen. Zover kwam het echter niet, want de Canadees verscheen gewoon aan de start van het jaar. Tijdens de Grand Prix van Spanje in 2025 had Stroll opnieuw last van zijn handen; toen gaf hij aan dat het ging om een oude blessure.

Verstappen herinnert zich oude polsblessure Stroll

Verstappen was daarvan op de hoogte en vroeg na de klapper direct aan race-engineer Gianpiero Lambiase hoe het met Strolls handen gesteld was. Eerder ging Daniel Ricciardo in 2023 in dezelfde bocht van de baan en brak daarbij zijn middenhandsbeentje. “Gaat het goed met zijn handen? Ik zag hoe hij in de muur klapte,” vroeg Verstappen. ‘GP’ kwam vervolgens met het geruststellende antwoord: "De berichten geven aan dat hij oké is, Max."

