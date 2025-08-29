Red Bull wisselt motoronderdeel bij Verstappen, Ferrari-klanten krijgen nieuwe batterij
Een kwart van het Formule 1-veld zal met een nieuw motoronderdeel meedoen aan de Dutch Grand Prix. Onder andere bij Max Verstappen is er een motoronderdeel verwisseld. Levert het een gridstraf op voor zijn thuisrace? Dit is wat het reglement daarover zegt.
De klantenteams van Ferrari beginnen de tweede helft van het F1-seizoen 2025 met een nieuwe batterij, of Energy Store zoals dat officieel heet. Hierin wordt het elektrisch vermogen opgeslagen voor het hybridecomponent van de power unit. Ollie Bearman en Esteban Ocon van Haas evenals Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg van Kick Sauber zullen dus met een nieuwe batterij deelnemen op het Circuit Zandvoort. Ferrari zelf heeft geen motoronderdelen verwisseld voor dit weekend.
Nieuw uitlaatsysteem voor Verstappen
Naast de vier bovenstaande coureurs is ook Verstappen aan de beurt gekomen. Hij heeft van Red Bull Racing en motorleverancier Honda een nieuw uitlaatsysteem gekregen. Gelukkig hoeft de Nederlander geen gridstraf te incasseren. In artikel 28.2 van het sportief reglement staat aangegeven hoeveel motoronderdelen er per seizoen gebruikt mogen worden. Dit is het vijfde nieuwe uitlaatsysteem voor Verstappen, maar er mogen er 8 per jaar ingezet worden.
Ook Bearman, Bortoleto, Hülkenberg en Ocon hoeven geen gridstraf te verwachten voor hun nieuwe batterij. Dit is pas de eerste keer dat deze verwisseld is, terwijl er twee batterijen per seizoen gebruikt mogen worden.
