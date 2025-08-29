close global

Max Verstappen talking with Dr. Helmut Marko

Marko ontkracht geruchten over Palou: "Dat is niet waar"

Marko ontkracht geruchten over Palou: "Dat is niet waar"

Brian Van Hinthum
Max Verstappen talking with Dr. Helmut Marko

Helmut Marko heeft de geruchten over een mogelijke overstap van Alex Palou naar het team van Red Bull in de Formule 1 met kracht de grond in geboord. Ondanks de indrukwekkende prestaties in de IndyCar, waar hij meerdere kampioenschappen behaalde, is er geen sprake van een overstap voor 2026.

Yuki Tsunoda, die Liam Lawson verving na slechts twee raceweekenden, debuteerde voor Red Bull tijdens de Grand Prix van Japan. Hij bereikte Q2 en kwalificeerde zich als tiende in Bahrein, waar hij ook zijn eerste punten van het seizoen scoorde met een negende plaats. Sindsdien heeft hij echter moeite gehad met consistentie, vooral in de kwalificatiesessies, waar hij er regelmatig niet in slaagt om Q3 te bereiken. Dit heeft geleid tot een daling van het team naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Ook de laatste races zijn weer niet al te best voor de Japanner.

Mooie staat van dienst

Het zorgt er vanzelfsprekend voor dat de geruchtenmolen over Verstappen zijn teamgenoot voor 2026 alweer heviger en heviger worden. Hoewel er bij Racing Bulls inmiddels twee coureurs zitten die uitstekend presteren, kwam er recent ineens het gerucht de wereld in dat het team van Red Bull Racing zou denken aan Palou, de coureur die de afgelopen jaren fantastische prestaties heeft laten zien in IndyCar en dit jaar dominant wereldkampioen werd als coureur van Ganassi Racing Honda. Palou is inmiddels vier keer kampioen geworden in de Amerikaanse raceklasse.

Niks waar van gerucht

Toch een bijzonder gerucht, gezien de goede prestaties van Isack Hadjar en Liam Lawson. Marko wil er echter niks van weten en de Oostenrijker maakt in gesprek met de Kleine Zeitung duidelijk dat Palou geen kandidaat is. "Dat is niet waar", zo laat hij in duidelijke taal weten aan het medium. Daarmee zijn speculaties over zijn vermeende overstap ook alweer vrij snel ten einde. Ook Palou’s manager, Roger Yasukawa, bevestigt dat er geen contact is geweest met een F1-team.

Was Alex Palou een goede optie geweest naast Max Verstappen?

7 stemmen

