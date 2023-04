Jeen Grievink

Vrijdag 21 april 2023 10:43 - Laatste update: 10:50

Red Bull Racing zal tijdens het raceweekend in Miami de ogen op haar gericht krijgen, want de Oostenrijkse renstal gaat deze dagen rijden met een uiterst opvallende livery. Fans mogen hun eigen creatie insturen en de mooiste versie wordt daadwerkelijk toegepast op de auto's van Max Verstappen en Sergio Pérez in Miami. Worden het palmboompjes all the way?

Het Formule 1-circus moet eerst nog afreizen naar Azerbeidzjan, maar daarna reist men direct door naar de Verenigde Staten. In de zuidoostelijk staat Florida staat immers de Grand Prix van Miami op het programma. En omdat de Amerikanen wel houden van een beetje 'over the top', komt Red Bull met een uiterst opvallende livery op de proppen dat weekend. De Oostenrijkse renstal zal de kleurstelling van de auto's van Verstappen en Pérez volledig omtoveren in de sferen van Miami. Zien we de witte stranden, de azuurblauwe zee of de wapperende palmbomen tijdens dat raceweekend in grote getale terug op de RB19? Red Bull ligt deze beslissing deels in de handen van haar fans.

Artikel gaat verder onder video

Make Your Mark ontwerpwedstrijd

Red Bull heeft normaal gesproken haar eigen personeel in dienst die zich buigt over de liveries van de auto's, maar voor de Grand Prix van Miami maakt men even een uitzondering. De vaste tekenaars doen een stapje opzij en geven de fans de gelegenheid hun fantasie en creativiteit de vrije loop te laten. Red Bull heeft een heuse Make Your Mark livery-ontwerpwedstrijd in het leven geroepen waarbij fans hun eigen creatie van de RB19 kunnen inzenden. De beste en mooiste inzending wordt dan daadwerkelijk gebruikt tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten.

Roze met palmbomen of toch Spongebob?

Fans zijn al massaal aan de slag gegaan om een nieuwe livery te creëren en een paar van deze inzendingen heeft Red Bull al getoond op haar Instagram-account. "Voordat we de winnende Make Your Mark Miami-livery onthullen, konden we het niet laten om een paar van de meest creatieve inzendingen te laten zien", zo valt te lezen onder een drietal foto's van de potentiële livery. De creaties die Red Bull laat zien, zijn vooral opvallend, kleurrijk én een beetje over de top. Zo zien we een knalroze editie met palmbomen, maar is er ook een variant die een beetje doet denken aan een aflevering uit Spongebob.

OOK INTERESSANT: Norris reageert op aangepast raceschema voor Bakoe: 'Komt extra race voor de fans'

Nieuwe livery op 3 mei onthuld

Red Bull zal op 3 mei aanstaande de nieuwe livery van Verstappen en Pérez onthullen voor het raceweekend Miami. Drie dagen lang zullen de beide coureurs dan rondrijden in hun opvallende nieuwe jasje. De Grand Prix van Miami staat op 7 mei op het programma op het Miami International Autodrome.