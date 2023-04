Jeen Grievink

Lando Norris staat positief tegenover het voorstel van de Formule 1 om het raceweekend in Azerbeidzjan op de schop te gooien. Er komt zeer waarschijnlijk een tweede kwalificatiesessie op de zaterdag als vervanging van de tweede vrije training en Norris ziet daar de voordelen wel van in.

De Formule 1 introduceerde nog niet zo lang geleden het Sprint-format, maar daar kwam veel kritiek op. Toch heeft men besloten het aantal sprintweekenden in 2023 te verdubbelen ten opzichte van vorig jaar. En dat is nog niet alles: in Azerbeidzjan wordt zeer waarschijnlijk ook nog geëxperimenteerd met een extra kwalificatiesessie. Niet iedereen is daar blij mee. Zo liet Max Verstappen al weten dat hij niet blij is met alle veranderingen en dat hij zelfs overweegt vervroegd met pensioen te gaan als dit allemaal zo doorgaat. Norris staat echter een stuk positiever tegenover de ingrepen van hogerhand. Hij denkt dat de tweede kwalificatiesessie een goede toevoeging is, ook om de Grand Prix op zondag te 'beschermen'.

F1 wil Sprint Race volledig lostrekken van Grand Prix

Tot op heden konden de gebeurtenissen in een Sprint Race invloed hebben op de kansen voor de daadwerkelijke Grand Prix op zondag. Daar wil de Formule 1 nu van af, door van de Sprint een op zichzelf staand evenement te maken. Om dit te bewerkstelligen wordt er in Azerbeidzjan waarschijnlijk geëxperimenteerd met een tweede kwalificatiesessie. Deze zal dan plaatsvinden op de zaterdag en is ter vervanging van de tweede vrije training. Deze extra kwalificatie bepaalt dan de startopstelling voor de Sprint Race. De kwalificatie op vrijdag bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Hierdoor wordt de Sprint volledig los getrokken van de hoofdrace, en dat is een goede zaak, zo oordeelt Norris.

Norris positief over wijzigingen aan format in Bakoe

Mocht alles volgens plan verlopen en de wijzigingen daadwerkelijk doorgevoerd gaan worden in Bakoe, dan is Norris daar blij mee. "Ik denk dat dit iets is wat de coureurs altijd hebben gezegd; het (de Sprint, red.) zou niet verbonden moeten zijn aan de hoofdrace", zo vertelt hij. "Het spektakel dat we op zondag hebben, is goed zoals het is, ik wil niet dat iets daar invloed op heeft. De Sprints van de voorgaande jaren hadden dat wel en als dat dit jaar weer zo is, dan ben je gewoon bang om iets te doen waarmee je je zondag verpest."

"Extra race voor de fans"

De extra kwalificatiesessie neemt niet alleen de druk bij de coureurs weg, maar is ook een bonus voor de fans, zo denkt de coureur van McLaren. "Het is om meer entertainment te creëren voor de kijkers en voor de fans die een extra race kunnen zien. Ik kijk er naar uit, ik geniet van Baku, het is een mooi circuit. Het wordt zwaar en opwindend, aangezien het een Sprint Race is, dus je weet nooit wat er kan gebeuren en dat is altijd leuk."