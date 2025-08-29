De populariteit van Max Verstappen heeft zelfs Zuid-Korea weten te bereiken. De boyband ENHYPEN, met ruim 20 miljoen volgers op Instagram, trad gisteren op in het Ziggo Dome en bracht een ode aan de coureur van Red Bull Racing door het welbekende Max Verstappen-lied ten tonele te brengen.

Op het moment dat Verstappen gisteren zijn eerste mediasessie in Zandvoort achter de rug had, opende het Ziggo Dome in Amsterdam-Zuidoost haar deuren voor de fans van de immens populaire Zuid-Koreaanse boyband ENHYPEN. En dat Verstappen blijkbaar ook in Zuid-Korea bekend is, bleek wel toen de band het welbekende Max Verstappen-lied (tu tu tu du, Max Verstappen) ten tonele bracht. Het publiek haakte er gretig op in, want zij zongen luidkeels mee. Op de beelden - die werden gedeeld op het officiële X-account van het Ziggo Dome - is te zien hoe de tienduizenden fans samen met de boyband een ode brachten aan de viervoudig F1-kampioen van Red Bull Racing.

Boyband ENHYPEN wint aan populariteit

ENHYPEN wint inmiddels ook in Nederland aan bekendheid, maar de Zuid-Koreaanse boyband is met name Azië razend populair. Op Instagram heeft de muziekgroep maar liefst 20 miljoen volgers. ENHYPEN zag het levenslicht in 2020, nadat een talentenshow zeven winnaars opleverde, die samen de nieuwe boyband gingen vormen. ENYHPEN bestaat uit de leden Jake, Jay, Sunoo, Heeseung, Sunghoon, Jungwon en Ni-ki. Ze debuteerde op 30 november 2020 met hun eerste single, genaamd Given-Taken en de EP Border: Day 1. Op Spotify heeft de boyband inmiddels een kleine 10 miljoen luisteraars per maand.

