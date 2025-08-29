George Russell had nooit enige twijfel over zijn positie tijdens de grote soap rondom Max Verstappen. Ondanks de speculaties rondom mogelijke veranderingen binnen het team, heeft hij nooit getwijfeld aan zijn plek. "Het was meer een vraag wie mijn teamgenoot zou worden", zo onthult de Britse rijder.

De geruchtenstroom kwam op gang doordat zowel Russell als zijn rookie-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli allebei hun contracten aan het einde van 2025 zouden aflopen. De speculatie in de paddock was van grote proporties wat betreft de mogelijkheid dat Max Verstappen één van de twee zou komen vervangen. Geruchten die uiteindelijk de kop werden ingedrukt toen de Nederlander liet weten bij Red Bull te blijven. Daarmee lijken zowel de Brit als de jonge Italiaan gewoon door te gaan bij Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Vertrouwen

In de geruchtenstroom werd voornamelijk vaak de naam van Russell genoemd in verband met een mogelijk vertrek. Onterecht, zo claimt de Brit tegenover onder meer GPFans: "Nee, eerlijk gezegd helemaal niet. Het ging er meer om wie mijn teamgenoot zou worden." Russell benadrukt vervolgens het vertrouwen in zijn eigen kunnen en prestaties. "Ik heb altijd in mezelf geloofd, en mijn resultaten hebben dat altijd laten zien. Het is niet alleen de vorm van dit jaar, maar door mijn hele carrière sinds ik tien jaar oud was. Als je achter jezelf staat en presteert, hoef je je nooit druk te maken." Ondanks dat er nog geen contractverlenging getekend is, gaat het wel goed met de gesprekken met Mercedes. "We hebben positieve gesprekken op dit moment."

Nog niks gebeurd

Hij legt vervolgens ook uit waarom er voorlopig nog altijd geen krabbel onder een contract staat: "Zoals ik al zei: er zou in de zomervakantie niets gebeuren, omdat er van beide kanten geen reden was om dat te doen. We wilden tenslotte genieten van de korte tijd die we vrij hadden, maar het gaat de goede kant op. "Dus ja, hopelijk komt het op termijn goed. Maaar zoals ik al voor de zomerstop zei: we moeten ervoor zorgen dat het goed is en dat er geen tijdsdruk is van mijn kant. Er is geen tijdsdruk van de kant van het team, dus het kan langer duren dan normaal, maar er is geen reden voor jullie om daar meer in te zien dan de realiteit.