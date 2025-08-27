close global

﻿
Max Verstappen in Zandvoort

VIDEO | Max Verstappen blikt vooruit op Zandvoort: 'Gaat een zware race worden'

Vincent Bruins

De zomerstop zit erop en Max Verstappen maakt zich klaar om het Formule 1-seizoen in eigen huis in Zandvoort te hervatten.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

F1 standen

