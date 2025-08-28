Rechtszaak tegen F1 aangespannen voor tientallen miljoenen: "Heeft niks met sport te maken"

De promotor van de Grand Prix van Rusland hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Formule 1. Ze willen namelijk hun geld terug voor de wedstrijd die in 2022 niet doorging. Het gaat om tientallen miljoenen euro's.

Sochi Autodrom opende in september 2014 en organiseerde de eerste F1-race in Rusland. De meningen waren verdeeld over het bijna zes kilometer lange circuit. Echt memorabel waren de Grands Prix dan ook niet. In 2021 leek Lando Norris af te stevenen op zijn eerste overwinning, totdat een late regenbui en een verkeerde gok om op slicks te blijven roet in het eten gooiden. Deze editie bleek voorlopig de laatste wedstrijd in Rusland. Er was een contractverlenging getekend en de Grand Prix zou verplaatsen naar het gloednieuwe Igora Drive vlakbij St. Petersburg, maar het contract werd op 24 februari 2022 ontbonden vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

Artikel gaat verder onder video

58 miljoen euro plus rente

Ano Rosgonki, de promotor van de Russische Grand Prix onder leiding van Alexey Titov met steun van het Kremlin, had al een boel geld gestoken in de voorbereidingen van de F1-race in Sochi, toen er in 2022 een streep doorheen ging. Volgens The Telegraph gaat het om 58 miljoen euro. In een rechtszaak die is aangespannen tegen de Formule 1, eist Titov dit geld terug, met rente.

"De schuld bestaat nou eenmaal - dat is bevestigd en onze positie daarover blijft onveranderd", vertelde Titov tegenover de Russische staatsmedia. "We verwachten ons geld terug, hoe de Formule 1 er ook in staat. Domenicali's woorden hebben een politieke ondertoon die niks te maken heeft met waar de sport om draait." Stefano Domenicali is de president en CEO van de Formule 1 en zei dat "er niet meer met hen [de Russische promotors] wordt onderhandeld".

Volgens Titov is de F1 echter wél bereid een terugbetaling te doen, alleen zou het momenteel onmogelijk zijn. "Hun positie is dat ze met alle liefde het geld terug willen geven, maar dat het niet zou kunnen, omdat we onder allerlei sancties liggen, dat geld overboeken daarom niet kan, en dat we dus moeten wachten."

Gerelateerd