Weerbericht weekend Grand Prix Nederland: regen op vrijdag, zaterdag en zondag
De grote vraag voor komend weekend: moeten fans hun regenjas en poncho's meenemen ja of nee? De kans dat dit voor het hele weekend nodig gaat zijn tijdens de drie dagen van de F1 Grand Prix van Nederland, is inmiddels vrij groot.
De Grand Prix van Nederland, die al drie keer is gewonnen door thuisfavoriet Max Verstappen (2021, 2022 en 2023), werd vorig jaar gewonnen door Lando Norris. De kans dat Verstappen dit weekend wel gaat winnen, lijkt nog kleiner dan vorig jaar. Toch kan de regen daar een belangrijke rol in gaan spelen, in het voordeel van Verstappen en Red Bull Racing.
Weerbericht GP Nederland
Voor nu lijkt het een regenachtig weekend te worden in Zandvoort. De temperaturen zullen rondom de twintig graden Celsius liggen, dus warm gaat het sowieso al niet worden komend weekend. Daar komt de kans op veel regen nog eens bovenop. Voor nu is er op vrijdag 90% kans op regen, terwijl er op zaterdag en zondag zelfs 95% kans op regen is in Zandvoort. Zo kunnen we dus een regenachtige kwalificatie en race krijgen.
