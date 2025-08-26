Cadillac duidelijk over geruchten omtrent komst Horner: 'Wil dat ontkrachten'
De toekomst van Christian Horner, voormalig teambaas van Red Bull Racing, is sinds zijn ontslag onderwerp van gesprek. Cadillac, dat vaak in dezelfde zin met Horner werd genoemd, stelt nu dat Horner in ieder geval niet naar het nieuwe team gaat komen.
Horner kwam begin 2024 onder vuur te liggen door een onderzoek naar grensoverschrijdend gedag op de werkvloer, een onafhankelijk onderzoek waar uiteindelijk niks uit zou komen. Vanaf dat moment werd er eigenlijk constant aan de toekomst van Horner getwijfeld, deels ook omdat de prestaties van Red Bull niet goed waren en de keuzes voor de tweede coureur naast Max Verstappen ook niet goed uit bleken te pakken. Uiteindelijk bleek in 2025 de beslissing toch genomen te worden door het bestuur van Red Bull dat Horner moest vertrekken. Sindsdien wordt er volop gespeculeerd over de toekomst van Horner, die vooral in verband wordt gebracht met Cadillac.
Cadillac over geruchten omtrent Horner
In gesprek met The Race stelt Dan Towriss, CEO van zowel Cadillac F1 als TWG Motorsport, dat er geen gesprekken zijn met Horner over een mogelijke rol als teambaas bij Cadillac. “Er zijn totaal geen gesprekken geweest met Christian Horner, en er zijn ook geen plannen om dat te doen. Ik wil dat gerucht dan ook officieel ontkrachten." Cadillac kondigde dinsdag Valtteri Bottas en Sergio Perez aan als rijdersduo voor 2026 en daarna, maar Horner gaat dus niet komen.
Cadillac gelooft volledig in huidige teambaas
Daarmee stelt Cadillac dat het volledig gelooft in de huidige teambaas, Graeme Lowdon. "Onze steun, ons vertrouwen en onze steun gaan voor 100% uit naar Graeme Lowden", aldus Towriss. Waar de toekomst van Horner dan wel ligt, is nog even afwachten. Veel mensen lijken te geloven dat hij, in wat voor rol en bij welk team dan ook, nog wel terug gaat keren in F1 in een volgende poging om successen te boeken in de koningsklasse.
