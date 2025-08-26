Wie is deze viervoudig kampioen die de Red Bull-teamgenoot van Verstappen kan worden?

Red Bull Racing zou interesse hebben in de diensten van Álex Palou voor het Formule 1-seizoen van 2026. Hij zou dan de nieuwe teamgenoot worden van Max Verstappen en dus de opvolger zijn van Yuki Tsunoda. Maar wie is deze talentvolle Spanjaard, die al sinds 2018 niet meer voltijds in Europa heeft geracet? GPFans legt het uit.

Palou werd op 1 april 1997 geboren in Sant Antoni de Vilamajor nabij Barcelona. Hij werd viermaal nationaal Spaans kampioen in de kartsport en schreef de WSK Euro Series op zijn naam in 2012. Datzelfde jaar werd hij tweede in het Europese kartkampioenschap van de FIA vlak achter George Russell. Hij wist vervolgens races te winnen in de Euroformula Open, Spaanse en Japanse Formule 3, en de GP3 Series. Zelfs tijdens een gastrace in de Ferrari Challenge was Palou succesvol met een zege voor thuispubliek in Jerez. Ook in de grotere formuleauto's, zoals de Formule V8 3.5 (vroeger Formule Renault 3.5) en de Japanse Super Formula, stond hij op de bovenste trede van het podium.

Artikel gaat verder onder video

Viervoudig kampioen in IndyCar

Voor 2020 besloot Palou de overstap te maken naar de IndyCar Series, het hoogste niveau in de Verenigde Staten van Amerika - nog niet wetende dat hij in dit kampioenschap geschiedenis zou schrijven. Hij verreed zijn debuutseizoen bij Dale Coyne Racing, een van de achterveldteams, maar al in zijn derde wedstrijd op Road America scoorde hij een podium.

Chip Ganassi Racing (CGR), wat juist een van de topformaties is, zag het talent van Palou en bood hem een contract aan. Hij werd in 2021 direct kampioen. Een jaar later werd hij slechts vijfde in de eindstand, maar hij herstelde zich voor 2023 door op dominante wijze opnieuw de titel naar zich toe te trekken. Palou moest in 2024 rekening houden met onder andere Colton Herta en Scott McLaughlin, maar hij werd opnieuw kampioen.

Met nog twee races te gaan stelde Palou al het kampioenschap van 2025 veilig. Hij maakte zo'n goede openingsfase van het seizoen mee - hij won vijf van de eerste zes races, iets wat we sinds 1979 van AJ Foyt niet meer gezien hebben - dat hij een enorme voorsprong kon opbouwen. Als kers op de taart, won hij ook nog eens voor het eerst de Indianapolis 500.

Related image

Juridisch gedoe met McLaren

Tijdens zijn tweede seizoen bij CGR, legde Palou contact met McLaren, hopend op een F1-zitje. Halverwege 2022 bracht CGR een statement uit dat Palou een contractverlenging had getekend, maar de Spanjaard ontkende dit meteen. Een paar uur later kondigde McLaren aan dat zij de handtekening van Palou hadden gescoord. In september van dat jaar besloten de betrokken partijen dat de coureur bij CGR zou blijven voor 2023, voordat hij in 2024 naar het IndyCar-team van McLaren zou vertrekken.

Palou kon een promotie naar de Formule 1 echter vergeten, want McLaren plaatste Oscar Piastri naast Lando Norris, ieder met langdurige contracten. Dus liet hij in augustus 2023 weten aan Zak Brown dat hij geen intentie had om zich aan zijn McLaren-contract te houden. McLaren Racing en het IndyCar-team van McLaren eisen nu 23 miljoen dollar van Palou in een rechtszaak die nog steeds bezig is.

Palou heeft wel achter het stuur van een Formule 1-auto mogen kruipen. Hij verreed de eerste vrije training van de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2022 en deed verschillende testdagen voor McLaren in oudere bolides.

Related image

Interesse vanuit Red Bull

Ondertussen bij Red Bull Racing zitten ze daar met het probleem van het gevloekte tweede F1-stoeltje en wie daarin plaats moet gaan nemen in 2026. Ze zouden niet tevreden zijn over Yuki Tsunoda, die ook nog eens de steun van Honda gaat verliezen. Racing Bulls-coureur Isack Hadjar naar voren schuiven zou een logische keuze zijn, maar volgens IndyStar zou Red Bull opzoek zijn naar een meer ervaren man en daarbij de pijlen gericht hebben op Palou. Hij heeft nog een contract bij CGR tot eind 2026, maar hier zou een clausule in staan dat hij naar de Formule 1 mag vertrekken onder bepaalde voorwaarden.

Gerelateerd