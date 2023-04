Remy Ramjiawan

Donderdag 20 april 2023 18:18

Na twee seizoenen naast Pierre Gasly moet Yuki Tsunoda het in 2023 doen met Nyck de Vries. Hoewel de 28-jarige Nederlander officieel nog een rookie in de Formule 1 is, moet Tsunoda toegeven dat hij op dit momenteel al veel leert van zijn teamgenoot.

Na drie races in 2023 staat AlphaTauri op de gedeelde laatste plaats, samen met Williams. Beide teams wisten tot op heden maar één punt te pakken en ondanks dat er nog een heleboel races aankomen, lijkt de lijn opwaarts voor het zusterteam van Red Bull Racing nog niet te zijn gevonden. Qua ontwikkeling koos het team sinds de nieuwe reglementen ervoor om haar eigen koers te varen, maar inmiddels gaat het team weer meer richting de ontwikkeling van Red Bull Racing, in de hoop op betere resultaten.

'Op de details gericht'

In de Beyond the Grid-Podcast gaat de Japanse coureur in de verhouding met zijn teamgenoot en Tsunoda is onder de indruk. "Zijn [De Vries red.] feedback naar het team toe, dat is echt indrukwekkend. Hij is namelijk erg op de details gericht in de informatie over de auto en daarin heeft hij het vaak bij het goede einde", zo prijst Tsunoda de feedback van De Vries, iets wat teambaas Franz Tost eerder ook al als sterkt punt aanwees. Toch is ook de ervaring van de Formule E terug te zien. "Hij rijdt vaak erg dicht langs de muur en ik denk dat komt omdat hij in de Formule E heeft geracet en daar heb je een flink aantal stratencircuits", zo gaat Tsunoda verder.

Gasly VS De Vries

De afgelopen twee seizoen zat Tsunoda naast enkelvoudig racewinnaar Gasly en de Japanner vergelijkt het duo met elkaar. "Pierre was iets meer van een broer voor mij, want we waren erg open met elkaar en dat was soms ook wel iets te veel." Die band heeft Tsunoda niet met De Vries, maar desondanks beschouwt hij de 28-jarige Nederlander wel als een goede vriend. "Natuurlijk heb ik met Nyck ook een goede band, we zijn vrienden. Ik zou niet zeggen dat we echte broers zijn, maar we zijn absoluut erg goede vrienden", aldus Tsunoda.