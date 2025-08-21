Franco Colapinto heeft een onzekere toekomst bij Alpine, waar zijn zitje voor 2026 inmiddels intern fel ter discussie staat. De Argentijn heeft nog tien races om zijn waarde te bewijzen en de twijfels bij het team weg te nemen. Zijn recente crash tijdens Pirelli's bandentest vlak voor de zomerstop op de Hungaroring helpt voorlopig niet bepaald mee.

De Zuid-Amerikaan begon dit jaar bij Alpine nadat hij op huurbasis overstapte van Williams. Hij verving Jack Doohan na zes races, te beginnen in Imola. Sindsdien slaagt hij er niet in om het niveau te evenaren dat hij na zijn invalbeurt voor Logan Sargeant bij Williams liet zien. Het team is dan ook allesbehalve tevreden met zijn prestaties; Colapinto scoorde, net als zijn voorganger, geen enkel WK-punt en blijkt voorlopig totaal geen partij voor teamgenoot Pierre Gasly.

Stoeltje kwijt?

Volgens Soymotor is er een reële kans dat de Argentijn na dit seizoen zijn stoeltje verliest. Het team zou namelijk al naar alternatieven kijken, waaronder Sergio Pérez en Valtteri Bottas. Bottas lijkt echter al een contract getekend te hebben bij Cadillac voor een terugkeer in 2026, waardoor hij minder waarschijnlijk is voor Alpine. Ook Pérez, die eerder bij Red Bull Racing vertrok, wordt continue genoemd als kandidaat voor een toekomstige zet bij het nieuwe team van Cadillac.

Overstap naar WEC of IndyCar?

Met de herstart van het Formule 1-seizoen in zicht, neemt de druk op de jonge coureur verder toe. De Silly Season laait zodoende weer op, vlak nadat Max Verstappen zijn toekomst bij Red Bull bevestigd heeft. Nu is het aan Colapinto om in de komende races zijn positie veilig te stellen en de twijfels bij Alpine weg te nemen, terwijl zijn management al andere opties verkent, zoals een overstap naar de WEC of de IndyCar Series. Mocht de instabiele Argentijn op deze voet verdergaan na de zomerstop, kunnen we er vanuit gaan dat we hem volgend jaar niet terugzien op de grid.

