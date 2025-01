Sergio Pérez zegt binnen een half jaar een besluit te hebben genomen over een mogelijke terugkeer in de Formule 1. Na het ontslag bij Red Bull Racing geniet de man uit Guadalajara nu vooral van de tijd die hij door kan brengen met zijn vrouw en vier kinderen.

Het doek viel afgelopen december voor Pérez. 2024 was zijn laatste seizoen bij Red Bull Racing. Hij verdiende zijn eerste Grand Prix-overwinning in Sakhir in 2020 na een indrukwekkende inhaalrace met Racing Point en dat leverde hem het stoeltje op naast Max Verstappen. Hij hielp de Nederlander in de strijd om het rijderskampioenschap van 2021 en de twee jaren erop won Red Bull ook de constructeurstitels, mede dankzij de vier zeges en zestien andere podiumresultaten die 'Checo' had behaald. Afgelopen seizoen ging het echter helemaal de verkeerde kant op door de balansproblemen van de RB20. Hij scoorde na Miami gemiddeld niet meer dan drie punten per raceweekend, waardoor Red Bull achter McLaren en Ferrari zakte in de eindstand. De energiedrankfabrikant nam het besluit om Liam Lawson naar voren te duwen en hem de nieuwe teamgenoot van Verstappen te maken.

Nooit opgegeven

"Het belangrijkste is dat ik nooit heb opgegeven", vertelde Pérez bij de Feria de León, een festival in Guanajuato. "Wanneer er moeilijke dingen in mijn carrière gebeurden, kwamen er betere dingen op mijn pad en dat komt omdat ik nooit opgaf. Ik kijk heel erg uit naar wat er dit jaar nog komen gaat en ik ben er relaxed en blij onder. Ik geniet heel erg van de tijd die ik kan doorbrengen met mijn kinderen, mijn familie, mijn vrienden. Ik ga eindelijk reizen. Ik heb al die jaren over de wereld gereisd, maar zonder het eigenlijk te beseffen."

'Checo' gaat tevens nadenken of hij een comeback wil maken in de koningsklasse van de autosport: "In de komende zes maanden zal ik een beslissing maken over de volgende stap in mijn carrière. Ik ben al helemaal gelukkig, maar ik zal terugkeren in de Formule 1, als mij dat nog gelukkiger maakt."

