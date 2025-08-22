George Russell is inmiddels de grote man bij het team van Mercedes, al moest hij daar wel hard voor knokken en het eerst op zien te nemen tegen niemand minder dan Lewis Hamilton. De Brit vertelt hoe gesprekken met zijn psycholoog hem hebben geholpen om zich voor te bereiden op zijn rol bij Mercedes. Toen hij daar arriveerde, wist hij dat hij naast Lewis Hamilton zou moeten racen.

De Brit kwam na drie seizoenen bij Williams over naar het team van Mercedes en dus moest hij zich mentaal voorbereiden op de uitdaging om naast de zevenvoudig wereldkampioen te gaan racen. "Het zou niet uit moeten maken of mijn teamgenoot een zevenvoudig wereldkampioen is of een rookie. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen prestaties", zegt de Mercedes-coureur in de Untapped- podcast. Het hielp hem om de druk te hanteren en zich te focussen op zijn eigen ontwikkeling en prestaties. "In de maanden voordat ik aan het seizoen bij Mercedes begon, dacht ik: ik geloof in mezelf, ik geloof dat ik iedereen kan verslaan, maar de waarheid is dat je het pas weet als je het opneemt tegen de beste ooit. Ik stap in zijn team, waar hij al tien jaar speelt. Alles is om hem heen gebouwd. Ik kom binnen, ik voel me snel, ik voel me jong, ik voel me gezond. Ik ben klaar om de strijd aan te gaan, maar je weet het gewoon niet."

55 procent

De jonge coureur accepteerde dat het verslaan van Hamilton in één seizoen een enorme prestatie zou zijn. Hij realiseerde zich echter ook dat het niet realistisch was om constant voor de ervaren Brit te eindigen, zoals hij dat bij eerdere teamgenoten had gedaan. "Als ik hem 55 procent van de tijd kan verslaan, is dat al geweldig", vertelt Russell. Het hielp hem om zijn verwachtingen te managen en zich te concentreren op zijn eigen groeiproces binnen het team. "Dat is volkomen begrijpelijk, want je kunt niet tegen de GOAT strijden en verwachten dat je hem de grond in kunt stampen."

Stabiele factor

Inmiddels heeft Russell laten zien dat hij de uitdaging aan kan. Hij wist zijn voormalig teamgenoot te verslaan in zowel het kampioenschap van 2022 als 2024 en won vier Grands Prix voor Mercedes. Nu Hamilton vertrokken is naar Ferrari, is het de beurt aan de jonge Brit om de rol van leidende coureur op zich te nemen voor het seizoen van 2025. Iets dat hij tot nu toe met verve doet: de Brit wordt gezien als één van de meest consistente rijders van dit seizoen en legt Max Verstappen het vuur aan de schenen voor de derde plek in het wereldkampioenschap.

