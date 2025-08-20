Stake F1 Team Kick Sauber moet volgende week in Zandvoort onder een andere naam rijden, zo meldt De Telegraaf. Dit heeft te maken met de Nederlandse wetgeving rondom reclame voor online kansspelletjes.

Sauber rijdt komend seizoen onder de vlag van Audi, maar tot die tijd zal de groen-zwarte bolide haar opwachting maken. Stake is één van de geldschieters van het team en heeft daardoor een prominente plek op de wagens van Sauber gekregen, maar dat is in Nederland niet toegestaan.

Tijdelijke naamsverandering

Dat betekent dat Sauber op de sidepods hoogstwaarschijnlijk zal kiezen voor de naam Kick tijdens de Dutch Grand Prix. Dat bedrijf is een streamingsplatform, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Twitch. Ook vorig jaar was het verbod al van kracht, en de Kansspelautoriteit deed toen een beroep op Sauber om te stoppen met reclame voor Stake tijdens het raceweekend in Zandvoort. Dat verzoek werd echter naast zich neergelegd. Tegenover de krant laat een woordvoerder van het team weten dat Sauber de wetgeving respecteert en daarom kiest voor de naamwissel tijdens de 2025-editie van de race in Nederland.

You heard the man, no cheesy feet 🧀🫡✈️ pic.twitter.com/d8bIyb9UKd — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) August 20, 2025

