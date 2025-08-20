close global

Stella, Verstappen, socials

VIDEO | Verstappen krijgt gelijk van McLaren na geruchten | GPFans News

VIDEO | Verstappen krijgt gelijk van McLaren na geruchten | GPFans News

Dion de Brouwer

McLaren heeft dit seizoen met afstand, op alle circuits en in welk weer dan ook, de beste auto van de grid. Max Verstappen deelde voor de zomerstop zijn verbazing over de auto van McLaren en teambaas Andrea Stella kan hem begrijpen.

