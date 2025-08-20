Na meer dan twintig jaar aan het roer bij Red Bull werd Christian Horner vorige maand ontslagen. Het is uiteraard niet zo dat dit geheel onverwacht kwam, maar het is wel een gemis voor de Formule 1. Iemand die constant een periode vorm kon geven, maar ook voor verdeeldheid kon zorgen. Mercedes-teambaas Toto Wolff spaarde de woorden in zijn terugblik niet.

Horner was volgens hem "controversieel, verdeeldheid zaaiend en gedroeg zich vaak als een klootzak." Horner en Wolff stonden jarenlang lijnrecht tegenover elkaar, vooral tijdens het titelduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021. Dat seizoen eindigde in Abu Dhabi in een van de meest besproken slotraces ooit, waar Verstappen zijn allereerste titel wist te winnen. Wolff ziet hun strijd inmiddels als een stuk Formule 1-historie: "Die jaren, maar vooral 2021, gingen niet alleen over Max en Lewis, maar ook over Christian en mij. Dat staat in elk geschiedenisboek en zal altijd zo herinnerd blijven."

Teambaas werkte met andere waarden

Ondanks de harde woorden erkent de Oostenrijker ook Horners belangrijke rol. "Over de afgelopen 12 tot 15 jaar heeft hij zich vaak als een klootzak gedragen", zei Wolff tegen Formula.hu. "Hij opereerde met totaal andere waarden, maar tegelijkertijd was hij extreem succesvol in wat hij deed. Nu hij weg is, tenminste voorlopig, is er wel een echte persoonlijkheid uit de sport verdwenen. Hij was controversieel en verdeeldheid zaaiend, maar zeker zo belangrijk als een grote coureur." Met zijn vertrek ziet Wolff zichzelf nu als een van de laatste "oude stijl teambazen". "Misschien alleen ik nog… misschien ook Fred [Vasseur] een beetje."

Politiek klimaat verandert

Ook anderen binnen het paddock merken een verschil nu Horner weg is. McLaren-baas Zak Brown gaf onlangs aan dat vergaderingen tussen teambazen "gezonder" zijn dan in Horners tijd. "Politieke spelletjes horen bij F1, zoals pogingen om elkaars technische oplossingen te laten verbieden. Maar bij Christian ging het vaak te ver, met frivolere beschuldigingen. Die grens werd regelmatig overschreden. Nu is er meer vertrouwen [met de komst van Laurent Mekies, red.]."

