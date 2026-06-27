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Russell, Verstappen, Wolff, socials

Wolff veegt transfergeruchten Verstappen van tafel: "We willen niets veranderen"

Russell, Verstappen, Wolff, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
1 reactie

Wolff veegt transfergeruchten Verstappen van tafel: "We willen niets veranderen"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in Oostenrijk gereageerd op de vele geruchten rondom de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander zit nog altijd bij Red Bull Racing, maar wordt al een tijdje in verband gebracht met Mercedes. Tegenover Sky Sports F1 geeft Wolff tekst en uitleg over de huidige situatie.

Het raceweekend in Oostenrijk is omcirkeld door kamp-Verstappen, zo moet er namelijk verbetering worden getoond. Manager Raymond Vermeulen was daarnaast ook helder in De Telegraaf, waarbij hij benadrukte dat Verstappen van plan is om loyaal te blijven. Toch kon de bevestiging dat de Nederlander blijft bij het Oostenrijkse team niet worden gegeven. Wel verklaarde Vermeulen dat zij zich aan de gemaakte afspraken willen houden, maar ook dat Verstappen niet is gemaakt om in het middenveld rond te rijden.

Mercedes reageert

Temidden van alle geruchten komt Wolff bij het Britse medium met verduidelijking. Zo is de Oostenrijker eigenlijk best tevreden met het huidige rijdersduo. "We willen niets veranderen. Ik denk dat we een line-up hebben die goed is voor ons. We zijn erg blij met die twee", zo verklaarde de teambaas van Mercedes.

Russell gaat van langer verblijf uit

George Russell gaf eerder in het weekend al aan dat hij ervan uitgaat dat hij komend jaar nog bij de Zilverpijlen rijdt: "Ik kan bevestigen dat ik hier volgend jaar rijd, honderd procent."

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