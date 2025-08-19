close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Fanzone, generic, 2025

Verstappen eerlijk over Red Bull: 'We zitten in een herstructurering'

Verstappen eerlijk over Red Bull: 'We zitten in een herstructurering'

Max Verstappen, Fanzone, generic, 2025

Max Verstappen is eerlijk over de huidige situatie waarin Red Bull Racing zit, nadat hij de afgelopen vier seizoenen kampioen werd bij de coureurs en Red Bull in 2022 en 2023 het kampioenschap bij de constructeurs won.

In gesprek met Formula1.com moet Verstappen eerlijk toegeven dat het team een stap achteruit heeft gezet de afgelopen jaren. “Het team ging van natuurlijk kampioenschappen winnen voordat ik kwam, naar een fase van heropbouw toen ik kwam, en toen bereikten we weer het hoogtepunt van het winnen van kampioenschappen." In de situatie van herbouwen zit Red Bull nu weer volgens Verstappen.

Verstappen ziet Red Bull dat moet herstructureren

"Nu heb ik het gevoel dat er een kleine herstructurering gaande is. We zijn natuurlijk nog steeds een heel sterk team, maar ik denk dat er, om weer een stap vooruit te zetten, een kleine herstructurering of reorganisatie nodig is, en dat we iets beter moeten begrijpen wat er gaande is. Dat kost natuurlijk wat tijd, maar hopelijk niet te veel.”

Verstappen geeft duiding aan mentaliteit Red Bull

Red Bull heeft volgens Verstappen wel de mentaliteit om terug te komen en de positie als topteam weer over te nemen van McLaren in het nieuwe tijdperk dat in 2026 begint. “Ik denk dat dat ook een beetje de mentaliteit van het team is [om terug te vechten na een dip], dat is altijd zo geweest, dus daar maak ik me niet al te veel zorgen over.”

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren 2026 Formula1.com

Net binnen

Red Bull Racing

Marko staat achter harde keuzes: "95 procent van de coureurs racet verder"

  • Zojuist
Viaplay

Viaplay zendt Dutch Grand Prix 2025 gratis uit op open net

  • 54 minuten geleden
  • 3
George Russell

Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal

  • 1 uur geleden
  • 1
Verstappen over Red Bull

Verstappen eerlijk over Red Bull: 'We zitten in een herstructurering'

  • 2 uur geleden
  • 1
Aftikken!

Welke betaalmiddelen zijn er op Circuit Zandvoort tijdens de Dutch Grand Prix?

  • 2 uur geleden
George Russell

Wolff wijst naar onderhandelingen met Russell: "In deze sport moet je omgaan met de druk"

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
150.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • Gisteren 10:13
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus
 Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
100.000+ views

Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'

  • 6 augustus
 Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
100.000+ views

Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen

  • 4 augustus
 Red Bull Racing bevestigt: Lambiase dit weekend weer aanwezig in Hongarije
100.000+ views

Red Bull Racing bevestigt: Lambiase dit weekend weer aanwezig in Hongarije

  • 31 juli

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x