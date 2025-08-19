Max Verstappen is eerlijk over de huidige situatie waarin Red Bull Racing zit, nadat hij de afgelopen vier seizoenen kampioen werd bij de coureurs en Red Bull in 2022 en 2023 het kampioenschap bij de constructeurs won.

In gesprek met Formula1.com moet Verstappen eerlijk toegeven dat het team een stap achteruit heeft gezet de afgelopen jaren. “Het team ging van natuurlijk kampioenschappen winnen voordat ik kwam, naar een fase van heropbouw toen ik kwam, en toen bereikten we weer het hoogtepunt van het winnen van kampioenschappen." In de situatie van herbouwen zit Red Bull nu weer volgens Verstappen.

Verstappen ziet Red Bull dat moet herstructureren

"Nu heb ik het gevoel dat er een kleine herstructurering gaande is. We zijn natuurlijk nog steeds een heel sterk team, maar ik denk dat er, om weer een stap vooruit te zetten, een kleine herstructurering of reorganisatie nodig is, en dat we iets beter moeten begrijpen wat er gaande is. Dat kost natuurlijk wat tijd, maar hopelijk niet te veel.”

Verstappen geeft duiding aan mentaliteit Red Bull

Red Bull heeft volgens Verstappen wel de mentaliteit om terug te komen en de positie als topteam weer over te nemen van McLaren in het nieuwe tijdperk dat in 2026 begint. “Ik denk dat dat ook een beetje de mentaliteit van het team is [om terug te vechten na een dip], dat is altijd zo geweest, dus daar maak ik me niet al te veel zorgen over.”

