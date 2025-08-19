Ondanks verwoede pogingen zal Max Verstappen ook in 2026 coureur van Red Bull Racing zijn en gaat Mercedes het volgend jaar waarschijnlijk met hetzelfde duo proberen. De kans dat het spel in 2026 echter weer op de wagen zal zijn, is groot. De kans dat Mercedes-teambaas Toto Wolff daarvoor een plan heeft, is nog groter.

In 2024 kwamen de eerste geruchten omtrent de toekomst van Verstappen en de clausule in zijn contract echt naar boven. Elk jaar bleek de coureurs een prestatieclausule te hebben die hij in of na de zomerstop kon activeren als zijn plek in het kampioenschap bij de coureurs dit toestond. Sinds 2021 was hier natuurlijk geen spraken van, aangezien de Nederlander vier keer wereldkampioen werd en er geen reden was om te twijfelen aan zijn toekomst. In 2025 scheelde het niet heel veel of dit was wel het geval geweest.

Red Bull stelt teleur, Mercedes ziet kans schoon bij Verstappen

In 2025 waren de verwachtingen rondom Red Bull Racing niet enorm hoog, zeker ten opzichte van McLaren. Toch bleek het nog wat erger dan gedacht. Tot de Grand Prix van Spanje was Verstappen zelf echter niet op een fout te betrappen, won hij wat races en bleef hij in de buurt van Oscar Piastri en Lando Norris in de hoop dat Red Bull met upgrades zou komen die hem zouden helpen en de nieuwe reglementen van de FIA ook nog een steentje bij zouden dragen. In allebei de gevallen gebeurde dit echter niet, waarna ook de Nederlander een fout maakte in Spanje, uitviel in Oostenrijk en de resultaten in Europa niet al te best waren.

Het kampioenschap lijkt een utopie, maar bijna was de prestatieclausule ook nog relevant geweest. Als Verstappen tijdens de zomerstop niet in de top drie bij de coureurs had gestaan, dan had de Nederlander zijn contract kunnen ontbinden en kunnen vertrekken. Het scheelde uiteindelijk maar zeventien punten met George Russell, maar de geruchten stellen ook dat Verstappen zelfs dan niet zijn optie had gelicht en vooral 2026 wil afwachten. Wolff deed zowel in de media als daarbuiten verwoede pogingen om de druk op te voeren en de Nederlander te overtuigen, maar voorlopig is dat tevergeefs. De kans dat hij in 2026 weer een kans krijgt, lijkt echter groot.

Spel rondom Verstappen in 2026 weer op de wagen

De prestatieclausule van Verstappen voor 2026 zou volgens de geruchten gaan om een plek bij de top twee bij de coureurs tijdens de zomerstop. Gezien de situatie bij McLaren en Red Bull Racing zelf, is de kans vrij groot dat plek drie volgend jaar al een grote uitdaging gaat worden. Mercedes zal dit ook weten en zal vooral Wolff inzetten om in interviews weer druk uit te oefenen op de situatie.

Het grote verschil met dit jaar is wel: Mercedes zal meer concurrentie krijgen voor Verstappen dan dit jaar het geval was. De Nederlander gaat namelijk in 2026 een goed beeld krijgen van hoe de teams uit de startblokken zijn gekomen in het nieuwe tijdperk en kan hierdoor een weloverwogen beslissing maken. Dit jaar, als hij was vertrokken, was Mercedes de meest veilige optie geweest. Dit vooral omdat hij van de andere teams geen goed beeld zou hebben. De concurrentie zal komen van Aston Martin, maar ook Ferrari (als Lewis Hamilton er na 2026 mee stopt) en wellicht nog andere teams die goed presteren in 2026 (Alpine, Williams, Audi enz).

Wat doet Mercedes met Antonelli en Russell?

De eerste kwestie die Mercedes nu op moet lossen, is welke coureurs er voor 2026 in de auto van Mercedes zullen zitten. De coureurs zelf zullen niet zo heel lastig zijn om uit te kiezen: George Russell en Andrea Kimi Antonelli. De vraag is echter vooral wat voor contract het duo gaat krijgen. Bij Antonelli lijkt dit een makkelijker verhaal dan bij Russell, aangezien de rookie waarschijnlijk prima vast te leggen is voor een seizoen (tot eind 2026) om zo de opties voor Mercedes open te houden.

Russell is een ander verhaal. Daar waar Mercedes waarschijnlijk het liefst de opties open wil houden voor allebei de stoeltjes richting het nieuwe tijdperk in F1 en de Brit een eenjarige deal of twee jaar met een optie wil geven, zal Russell waarschijnlijk een contract voor twee jaar of meer willen tekenen. Dit zal, samen met het afwachten omtrent duidelijkheid over de toekomst van Verstappen, de voornaamste reden zijn dat de contractgesprekken zo enorm lang duren tussen de twee partijen.

Mercedes heeft een masterplan voor Verstappen?

De kans is vrij groot dat Wolff, nu 2026 voor Verstappen geen optie is, een masterplan heeft voor het seizoen 2027 die hij eigenlijk al in werking wil gaan laten treden met de contracten voor Antonelli en Russell. Waar het op lijkt als we de geruchten mogen geloven, is dat Mercedes voor 2026 voor Antonelli en Russell wil gaan. Vervolgens zou in 2027 Verstappen dan kunnen komen en teamgenoot van Russell kunnen worden, terwijl Antonelli bij een ander team kan worden gestald of een jaar reservecoureur kan zijn. In 2028 kan Mercedes dan Russell uit zijn (waarschijnlijk tweejarige) contract laten lopen en Antonelli naast Verstappen zetten voor 2028. Zo krijgt Wolff met Mercedes toch het duo dat hij waarschijnlijk al voor 2026 voor ogen had, maar dan twee jaar later.

Afhankelijk van

Het probleem met dit plan is echter dat Mercedes nog steeds afhankelijk is van wat Red Bull en Ford doen volgend jaar, wat Verstappen beslist en wat de andere teams in 2026 laten zien. Mercedes heeft het, hoe goed ze hun plan ook bedenken en de contracten van Russell en Antonelli in elkaar flansen, simpelweg niet in eigen hand . Het enige wat Mercedes kan doen, is het contract van Antonelli en Russell slim insteken en ervoor zorgen dat de motor en auto van Mercedes goed is en mee kan doen om de zeges en kampioenschappen in 2026.

Voor de rest is het zo dat Mercedes vooral afhankelijk is van andere partijen wil het Verstappen binnen kunnen halen voor 2027. Als Red Bull goed presteert, is de kans op Verstappen bijvoorbeeld al verkeken voor Mercedes. Als Aston Martin enorme stappen zet en de voorkeur van Verstappen naar Newey, Honda en het team van Lawrence Stroll gaat, is het ook al klaar. Oftewel: het is en blijft afwachten en hopen voor Mercedes en Wolff.

