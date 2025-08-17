Halverwege het turbulente seizoen 2025 spreekt viervoudig wereldkampioen Max Verstappen openhartig over zijn huidige situatie. Het is voor het eerst sinds 2020 dat hij niet structureel meedoet om de wereldtitel, maar de Nederlander blijft opvallend rustig onder de omstandigheden.

Tussen 2021 en 2024 was winnen de norm. Verstappen pakte in die periode al zijn vier titels én 56 van zijn huidige 65 Grand Prix-zeges. Dit jaar loopt het anders. McLaren, met Oscar Piastri en Lando Norris, steekt erbovenuit en Verstappen moet harder vechten voor overwinningen. Hij wist alleen in Japan en Imola te winnen dit seizoen.

Verstappen moet positie accepteren

Toch staat hij nog steeds derde in het kampioenschap, al is de achterstand op leider Piastri met 97 punten fors. "Je moet gewoon accepteren waar je staat", begint de Nederlander tegenover F1.com. "Ja, we zijn niet de snelste op dit moment, maar ook niet de langzaamste. We willen altijd beter worden en dat was eigenlijk hetzelfde toen we wél alles wonnen."

Ervaring speelt grote rol in houding Verstappen

De Limburger benadrukt dat het team ook nu vooruit wil kijken. "We proberen vooral de auto beter te begrijpen, waar we tijd kunnen vinden. Want natuurlijk zijn er volgend jaar nieuwe regels, maar ik denk dat er dit jaar ook nog veel te leren valt." Hij lijkt relaxter dan in zijn vroege jaren, toen verliezen harder aankwam. "Ik heb natuurlijk veel jaren gehad waarin ik geen winnende auto had. Dat is nou eenmaal Formule 1, je weet dat, dus zo moeilijk is dat eigenlijk niet."

200 Grands Prix met Red Bull

De Grand Prix van Hongarije betekende Verstappens 200e race voor Red Bull Racing. Hij is sinds zijn debuut in 2016 uitgegroeid tot het gezicht van het team en spreekt met trots over die lange samenwerking. "Het is geweldig om zo lang deel uit te maken van een team. Het is echt als een tweede familie", vertelt hij. "We hebben zoveel mooie dingen behaald, natuurlijk ook het winnen van kampioenschappen. Ik wist niet eens dat het mijn 200e Grand Prix was, maar als je terugkijkt, zijn er zoveel goede herinneringen. Om dat met één team te doen, is fantastisch."

