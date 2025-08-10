Max Verstappen is voor veel coureurs in de paddock een geliefde rijder en met Gabriel Bortoleto lijkt hij sowieso een mooie vriendschap op te bouwen. Laatstgenoemde vertelt over de manier waarop hij en Verstappen omgaan en hoe het ontstaan is.

Verstappen en Bortoleto lijken het goed met elkaar te kunnen vinden. Het tweetal rijdt regelmatig online simraces tegen elkaar, iets waar ze het eerder ook al in de media over hadden. "Het ligt eraan. Wanneer we samen rijden, begon ik hem te verslaan. Vervolgens gaat hij de hele set-up veranderen om het lastig te maken. Vervolgens ben ik uren bezig om zijn rondetijd te verbeteren. Vervolgens gaat hij tegen iedereen zeggen dat hij mij verslagen heeft en het twee uur duurde om hem te verslaan", zo grapte Bortoleto ooit. Duidelijk is dat ze wel prima door één deur kunnen.

Artikel gaat verder onder video

Passie voor virtuele races

Eerder deze week in een speciale video voor Verstappen zijn 200e race hoorden we Bortoleto al wat mooie woorden over zijn collega zeggen: "Misschien laat hij het niet zo goed op de camera zien, dus mensen zien niet wat voor fantastisch persoon hij is. Hij heeft een prachtig hart voor jonge mensen en wil ontzettend graag helpen", zo zei de Braziliaan. Nu vertelt hij tegenover Motorsport.com wat meer over de vriendschap met Verstappen: "Er is een vriendschap ontstaan dankzij onze gedeelde passie voor simracen en virtuele races."

Hulp op de simulator

De Sauber-coureur, die tijdens de Grand Prix van Hongarije indruk wist te wekken met zijn resultaat, vervolgt: "We zijn begin 2023 daarmee begonnen. Ik zat toen in mijn eerste seizoen in de Formule 3 en Max heeft me toen veel geholpen met de simulator – tips gegeven over wat ik kon proberen, welke aanpassingen ik kon doen, enzovoorts. We komen elkaar online tegen, hij thuis bij hem, ik bij mij, we gamen, praten... een beetje over van alles."

Gerelateerd