Remy Ramjiawan

Dinsdag 18 april 2023 14:31 - Laatste update: 14:51

Het team van Ferrari heeft inmiddels ook gereageerd op de afwijzing van de FIA. Het Italiaanse team betreurt het besluit van de autobond, want het team was in de veronderstelling dat het genoeg nieuwe inzichten had gegeven, maar laat de zaak uiteindelijk voor wat het is.

Dinsdag behandelde de FIA de zaak van Carlos Sainz, die tijdens de Grand Prix van Australië een vijf seconden straf kreeg opgelegd van de wedstrijdleiding. De Spanjaard kreeg de straf omdat hij tijdens de tweede herstart landgenoot Fernando Alonso van de baan had getikt. Aangezien de race in de herstart daarna terug ging naar de startopstelling van de ronde ervoor, had Alonso geen last van het tikje en dus was Ferrari het er niet mee eens. Daarnaast gebeurde er wel meer tijdens de tweede openingsronde, want Nyck de Vries werd de grindbak ingeduwd door Logan Sargeant en de twee Alpine's schakelde elkaar ook uit. De laatstgenoemde incidenten bleven echter onbestraft.

Ferrari reageert op afwijzing straf

Het Italiaanse teams is inmiddels met een verklaring gekomen. "We erkennen dat de FIA heeft besloten om ons geen 'right to review' te geven als het gaat om de straf die Carlos Sainz heeft gekregen in de 2023-editie van de Grand Prix van Australië. Natuurlijk zijn we teleurgesteld, want we hadden het idee dat we genoeg en significant nieuwe elementen hadden afgeleverd, waarmee de FIA opnieuw een beoordeling over de beslissing kon nemen. Zeker gezien de omstandigheden waarbij er meerdere incidenten waren, gedurende die laatste herstart", zo valt er te lezen.

Statement from Scuderia Ferrari ⬇️ pic.twitter.com/LFEgGZkzRB — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 18, 2023

Vooruit kijken

Hoewel Ferrari het niet eens is met de beslissing, laat het team het wel hierbij. "We respecteren het proces van de FIA en hun beslissing. We kijken nu vooruit en gaan de bredere discussie met de FIA, Formule 1 en alle teams aan. Dit ter verbetering van het beleid in onze sport en om ervoor te zorgen dat eerlijkheid en consistentie gewaarborgd blijven in onze sport, wat het verdient", aldus de Scuderia.