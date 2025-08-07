close global

sergio perez, valtteri bottas, cadillac

Coureurswissel tijdens zomerstop: 'Hij is niet goed genoeg voor F1' l GPFans Raceteam

Coureurswissel tijdens zomerstop: 'Hij is niet goed genoeg voor F1' l GPFans Raceteam

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 uur, mee in alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws: je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en Nicolás Quarles van Ufford. Zo wordt onder meer de toekomst van Franco Colapinto besproken en welke coureurs er in 2026 bij Cadillac zullen racen.

