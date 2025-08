Hoewel ook Peter Windsor zag dat het weekend in Hongarije voor Red Bull Racing er eentje was om snel te vergeten, zag hij toch ook positieve punten. Zo was Verstappen de enige die buiten de DRS-zones om inhaalacties probeerde in te zetten, waarbij de chicane in sector twee vaak de plek was om dat te doen.

Windsor is geen fan van de DRS-zones, waarbij coureurs simpelweg op een knop hoeven te drukken om extra topsnelheid te genereren. Volgens hem zijn het eenvoudige inhaalmanoeuvres die je verder eigenlijk in weinig andere raceklassen ziet. Komend jaar verdwijnt het systeem: de Formule 1 krijgt dan te maken met actieve aerodynamica. In Hongarije zag Windsor Verstappen mensen inhalen op ongebruikelijke plekken.

Inhaalacties zonder DRS

Op zijn YouTube-kanaal analyseert Windsor de race en wijst hij naar Verstappen. "Ik heb Max Verstappen verschillende auto's zien inhalen, en bij geen enkele van die acties was er DRS," zo prijst hij hem. Windsor stipt ook de inhaalpoging van Oscar Piastri aan, aan het einde van de race. Daarbij blokkeerde de kampioenschapsleider beide voorbanden en miste hij op een haar na zijn teamgenoot. "Ik denk dat hij Norris had kunnen inhalen", stelt Windsor over Piastri.

'Lewis had Verstappen daar niet verwacht'

Als hij vervolgens verder ingaat op de race van Verstappen, spreekt hij van een dramatische dag. "Het was echt een verschrikkelijke dag voor Max. In de eerste vier à vijf rondjes ging het wel oké, maar daarna verloor hij grip aan de voorkant. Tot die tijd was het boem-boem-boem," zo doelt hij op de inhaalacties. Verstappen kwam in ronde 30 ook Lewis Hamilton tegen, die op eigen houtje van de baan raakte. "Lewis had helemaal niet verwacht dat Max daar zou zitten. Hij koos er zelf voor om erg wijd te gaan. Max haalde hem gemakkelijk in; opnieuw zonder DRS," aldus Windsor.

