Lando Norris heeft geen zin in vieze spelletjes tegenover teamgenoot Oscar Piastri. Hij verduidelijkt waar hij staat in de strijd om de F1-titel en hoe hij die strijd aan wil gaan. Hij stelt dat hij geen psychologische spelletjes wil spelen in de strijd met zijn teamgenoot, vlak na zijn zege in Boedapest.

Vorig seizoen kreeg de Brit voor het eerst echt een voorproefje van een F1-titelgevecht, al wist hij uiteindelijk niet echt potten te breken tegen Max Verstappen in de tweede helft van het seizoen. De Nederlander wist zijn winloze reeks te doorbreken en uiteindelijk de titel te pakken met 63 punten voorsprong. Dit jaar lijkt het een stuk spannender te worden, met Norris slechts negen punten achter Piastri tijdens de zomerpauze.

Psychologische spelletjes

De McLaren-teamgenoten hebben het tot dusver erg eerlijk en zonder wrijving met elkaar gevochten en hebben al zeven keer een één-twee weten te behalen. De Brit wist zijn teamgenoot voor te blijven op de Hungaroring door een slimme strategie. Ondanks dat de Australiër sneller was in de laatste ronden, hield Norris stand en pakte hij zijn vijfde overwinning van het seizoen. De keuze voor een éénstopstrategie bleek cruciaal in zijn overwinning, waarbij hij minder pitstops maakte dan zijn teamgenoot.

Norris benadrukt dat hij de titel liever op een eerlijke manier wint: "Ik geniet daar niet van," vertelde hij aan PA. "Ik probeer een goede tijd te hebben. Ik geef er nog steeds veel om, en daarom word ik soms boos en teleurgesteld. Dat laat zien hoeveel ik geef om winnen en verliezen. Maar dat betekent niet dat ik het op Oscar moet afreageren. Ik doe gewoon niet mee aan dat soort dingen. Ja, hij is de persoon die ik het liefst wil verslaan. Maar als ik hem niet versla, dan is dat gewoon omdat hij het beter heeft gedaan. Ik doe het op de manier die ik het beste vind voor mij, en alleen omdat iemand het een paar jaar geleden op een bepaalde manier deed, betekent dat niet dat jij dat ook moet doen. Ik geef niet echt om die dingen. Over 200 jaar zal niemand er nog iets om geven, dan zijn we allemaal dood.