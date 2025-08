Het is zondag en dat betekent dat het tijd is voor de Grand Prix van Hongarije. Charles Leclerc gaat vanaf P1 beginnen om 15:00 uur, in een poging Oscar Piastri en Lando Norris achter zich te houden. Max Verstappen start vanaf P8 en gaat een poging wagen zover mogelijk richting het podium te gaan. Volg hier alle ontwikkelingen.

Gerelateerd