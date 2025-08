Het welbekende 'tu-tu-du-du Max Verstappen' is inmiddels de Formule 1 ontstegen. Onlangs hoorden we het nummer al voorbijkomen op Tomorrowland, en ook in de fanzone in Hongarije is het een populair lied.

Op sportief vlak moet Verstappen straks om 15:00 uur aan de bak. De Nederlander vertrekt vanaf P8 en de snelheid van de RB21 was niet bepaald hoopgevend. Daarnaast is regen momenteel het laatste waaraan Verstappen denkt, zo liet hij na afloop van de kwalificatie weten. Dr. Helmut Marko hoopt op een typische Hongaarse race vol chaos, waarvan Red Bull mogelijk kan profiteren.

Fanzone Hongarije

Verstappen heeft de eer om twee nummers te hebben die over hem gaan. Zo kregen we in het begin van zijn carrière Super Max te horen, maar de populariteit van tu-tu-du-du Max Verstappen lijkt nog groter. De Nederlander gaat er in Hongarije leuk mee om, waar de fans hem luid toezingen. "Het wordt voor hen een probleem als ze dit straks ook in hun slaap gaan zingen", zo grapt hij.

the crowd singing dududu max verstappen, ICONIC pic.twitter.com/NSyHGcE5kg — nini (@SCUDERIAFEMBOY) August 2, 2025

