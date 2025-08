Regerend wereldkampioen Max Verstappen blijft ook in 2026 bij Red Bull Racing. De Nederlander werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes voor volgend jaar, maar dat gerucht kan de prullenbak in na de bevestiging van de viervoudig wereldkampioen op de vooravond van de Hongaarse Grand Prix.

