Tijdens de Duitse Grand Prix van 31 juli 1994 vond er een angstaanjagend incident plaats, waarbij Jos Verstappen verdween in een vuurzee.

Wat een routinematige pitstop had moeten worden voor de Jos Verstappen, veranderde in een nachtmerrie voor de Nederlander. Door een fout van de pitcrew van het Formule 1-team van Benetton werd er brandstof op de auto van Verstappen gespoten, wat resulteerde in een plotselinge vuurzee. De situatie leek even uit de hand te lopen, maar de marshals waren er snel bij en wisten het vuur te doven.

Artikel gaat verder onder video

Dramatisch moment

Verstappen en de pitcrew kwamen er ondanks de schrik en de intense hitte met een aantal lichte brandwonden vanaf, wat een wonder is gezien de omvang van het vuur. Het incident laat zien dat de gevaren van de autosport nooit ver weg zijn.

Iconische foto

De iconische foto van de vuurzee, gemaakt door fotograaf Arthur Thill, is tot op de dag van vandaag een van de meest aangrijpende beelden van het voorval. Het beeld roept nog altijd kippenvel op, en laat zien wat voor moed en risico coureurs en hun teams dagelijks nemen.

Jos Verstappen & Pit Crew catch fire at Hockenheim



German Grand Prix - 1994#F1 pic.twitter.com/u9BMBYVpri — F1 History (@TodayF1History) January 18, 2024

Veiligheid en vooruitgang

Het incident tijdens de Duitse Grand Prix van 1994 is een van de vele momenten die laten zien hoe uitdagend en riskant de wereld van de Formule 1 kan zijn. Het herinnert ons eraan hoe belangrijk veiligheid is en hoe hard teams blijven werken om de sport veiliger te maken.