Het team van Audi, dat komend jaar officieel op de startgrid zal verschijnen, heeft een titelsponsor aan zich weten te binden. Het gaat om het fintechbedrijf Revolut, dat volgend jaar prominent op de bolide van het Duitse team te zien zal zijn.

In 2025 kennen we het team nog als Kick Sauber, maar die naam verdwijnt komend seizoen. Audi heeft zich al eerder gecommitteerd aan het nieuwe Formule 1-tijdperk, waarbij Jonathan Wheatley en Mattia Binotto momenteel de leiding hebben over het team. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de wagen voor volgend seizoen, evenals aan een compleet nieuwe power unit die momenteel in ontwikkeling is.

Audi-topman wijst naar ideale sponsor

Bij een ambitieus project horen natuurlijk ook passende sponsoren. CEO van AUDI AG, Gernot Döllner, licht de keuze voor Revolut toe: "We geloven sterk in het succes van dit project, dat we benaderen met realisme en een mentaliteit van voortdurende verbetering. In Revolut hebben we een partner gevonden die onze ambitie en houding deelt. De Formule 1 is een wereldwijd podium dat ons de mogelijkheid biedt om samen nieuwe doelgroepen te bereiken en enthousiasme te wekken voor onze producten."

Wheatley onthult strategische alliantie

Teambaas Jonathan Wheatley benadrukt het belang van de samenwerking: "Dit is meer dan een match van merken. Het is een strategische alliantie, ontworpen om conventies in de autosport uit te dagen. Vanaf 2026 zullen de digitale oplossingen van Revolut belangrijke onderdelen van onze operaties aandrijven en tegelijkertijd herdefiniëren hoe fans en gemeenschappen zich met ons team verbinden, voor een naadloze en boeiende ervaring, op en naast de baan."

Kick Sauber zit in de lift

Afgelopen jaar eindigde Kick Sauber nog als hekkensluiter van het kampioenschap. Onder leiding van Wheatley en Binotto zijn er dit seizoen echter duidelijke stappen gezet. Mede dankzij de podiumplek van Nico Hülkenberg in Silverstone en de twee top tien-finishes van Gabriel Bortoleto staat de renstal momenteel op de zesde plaats in het klassement met 43 punten.

Lining up for lights out in 2026 as Revolut becomes title partner of the future Audi F1 team. pic.twitter.com/3fqcJzcEDo — Revolut (@RevolutApp) July 30, 2025

