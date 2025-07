Yuki Tsunoda kende een goede kwalificatie, maar zou tijdens de F1 Grand Prix van België terugvallen naar P13 door een pitstop die een ronde te laat kwam. Volgens de Japanner, teamgenoot van Max Verstappen, was dit door Red Bull Racing een ronde te laat.

Tegenover de aanwezige media in België, waaronder GPFans, stelt Tsunoda dat hij vond dat hij een ronde eerder naar binnen had moeten komen. Een late beslissing van Red Bull zorgde ervoor dat hij een rondje langer door moest gaan. "Het begon denk ik met miscommunicatie. Ik weet niet wat ik er meer van moet zeggen. Ik wilde banden wisselen en ze vertelden mij laat dat ik naar binnen moest komen, net na de ingang van de pitstraat. Een rondje later op een circuit zoals dit is erg beslissend, waardoor we een kans hebben gemist. We verloren daardoor vier a vijf posities en ik kwam vast te zitten achter Gasly." Dat rondje extra was ook waardoor Lando Norris voorin uiteindelijk de race zou verliezen ten opzichte van Oscar Piastri.

Tsunoda vond dat hij rondje eerder naar binnen moest

Tsunoda was van mening dat het toen al droog genoeg was om naar binnen te gaan. Verstappen kwam de ronde dat Tsunoda naar binnen wilde komen ook naar binnen, maar volgens Tsunoda kwam de beslissing van Red Bull om alsnog naar binnen te komen dus te laat. "Tijdens die ronde [dat ik naar binnen wilde komen] was het droog, dus ik weet niet wat ik verder moet zeggen. Ik wilde de banden wisselen. We moeten dat zeker reviewen." Daarna had Tsunoda, zo stelt hij ook zelf, het moeilijk om coureurs in te halen. "Ik had het lastig met de snelheid op de rechte stukken. Jammer genoeg had ik niet de snelheid om in te halen. Ik probeerde alles gedurende de ronde, maar mijn banden waren op een gegeven moment ook gewoon klaar."

