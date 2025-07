Laurent Mekies zag tijdens zijn debuutweekend als teambaas van Red Bull Racing Max Verstappen vierde worden, terwijl Yuki Tsunoda als dertiende over de streep kwam na een late pitstop. Mekies legt uit waarom Verstappen niet langs Charles Leclerc kwam voor P3.

Tegenover F1 TV gaat Mekies in op zijn eerste Grand Prix als teambaas van Red Bull Racing, waarin hij dus Verstappen achter Leclerc op P4 over de streep zag komen. "Ik denk dat Max waarschijnlijk genoeg heeft gehad van de versnellingsbak van Charles [Leclerc]. Ik denk dat hij elke ronde achter de versnellingsbak van Charles reed, maar dat hoort bij het spel."

Mekies legt P4 Verstappen uit: waarom kwam hij niet langs Leclerc?

Mekies kan ook wel verklaren waarom Verstappen het lastig had in droog weer ten opzichte van het begin van de race, toen het nog nat was. "We hebben niet veel op een natte baan gereden en we hebben natuurlijk behoorlijk agressieve keuzes gemaakt met de auto om een goede positie te veroveren voor de zware regen die vandaag op de een of andere manier eerder kwam, maar dat hoort bij de auto. Toen het droog was, heeft Max volgens mij alles geprobeerd om Charles in te halen, maar ik denk niet dat er vanmiddag veel inhaalmanoeuvres zijn geweest op de droge baan."

Mekies over resultaat

Mekies vervolgt: "Het was erg moeilijk, vooral met de auto in die configuratie. Maar dat hoort bij het spel. We zijn als vierde gestart en zijn als vierde geëindigd. We hebben nog steeds een paar punten en waarschijnlijk nog wat werk te doen om het gat met McLaren hier te dichten."

