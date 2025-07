Oscar Piastri is door zijn zege tijdens de F1 Grand Prix van België uitgelopen op naaste titelconcurrent Lando Norris. De stand van zaken na een regenachtige race in Spa, de dertiende race van 2025.

Piastri pakte bij de start Norris, een start die meer dan een uur was vertraagd door de regen, en zou vervolgens in de stint op de droge banden op mediums nipt Norris op hards van zich af kunnen houden voor de zege. Verstappen had het in de droge stint lastig en kon niet langs Charles Leclerc komen, waardoor hij vierde werd. Verder zouden George Russell, Alexander Albon, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto en Pierre Gasly punten scoren.

Artikel gaat verder onder video

Stand bij coureurs

# Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren F1 team 266 2 Lando Norris McLaren F1 team 250 3 Max Verstappen Red Bull Racing 185 4 George Russell Mercedes AMG F1 157 5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 139 6 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 109 7 Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 63 8 Alexander Albon Williams Racing 54 9 Nico Hulkenberg Stake F1 Team 37 10 Esteban Ocon Haas F1 27 11 Isack Hadjar Racing Bulls 22 12 Pierre Gasly Alpine F1 20 13 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 20 14 Liam Lawson Racing Bulls 16 15 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 16 16 Carlos Sainz Williams Racing 16 17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 10 18 Oliver Bearman Haas F1 8 19 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 6 20 Franco Colapinto Alpine F1 0 21 Jack Doohan Alpine F1 0

Gerelateerd