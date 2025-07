Formule 1 verrast met nieuwe intro tijdens Grand Prix van België

Zojuist is het evenement, de Grand Prix van België, van start gegaan. Normaliter worden de fans verwelkomd door het bekende Formule 1-lied, maar dit keer was dat toch anders dan normaal. De Formule 1 onthulde namelijk dat er een speciale Hans Zimmer-versie is gecreëerd, gebaseerd op de Formule 1-film.

Sinds 2018 kennen we het gebruikelijke deuntje van de koningsklasse. In de jaren daarvoor, onder leiding van Bernie Ecclestone, was het een simpele intro, maar onder Liberty Media is er een orkestversie van gemaakt. In het begin was het even wennen, maar inmiddels kent iedere Formule 1-fan het deuntje bijna uit het hoofd.

Formule 1-intro

Zo was dat dus niet het geval tijdens de opening van de Grand Prix van België: de Formule 1 presenteerde een speciale versie van het openingsnummer.

The opening titles with a Hans Zimmer twist! 🎶



Bringing the #F1TheMovie soundtrack to race day in Belgium!#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/IPzCoDpAeN — Formula 1 (@F1) July 27, 2025

