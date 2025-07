Over iets minder dan een uurtje gaan de lichten uit voor de start van de Grand Prix van België. De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling vrijgegeven en vier coureurs kiezen ervoor om vanuit de pitstraat te gaan starten.

Lando Norris wist zaterdag de pole position te veroveren. De Engelsman staat samen met teamgenoot en klassementsleider Oscar Piastri op de eerste startrij, en het duo zal met elkaar knokken om de zege. Charles Leclerc staat op P3, de spreekwoordelijke ‘best of the rest’. Max Verstappen kwam uiteindelijk niet verder dan de vierde startplek en staat voor oud-teamgenoot Alexander Albon, die met Williams een knappe prestatie neerzette op P5. George Russell staat naast Albon op P6, en daarachter staat niemand minder dan Yuki Tsunoda. Isack Hadjar bezet P8, voor teamgenoot Liam Lawson, terwijl Gabriel Bortoleto de top tien afsluit.

Definitieve startopstelling voor de Grand Prix van België

Het duo van Haas bezet de zesde startrij, met Esteban Ocon op P11 voor Oliver Bearman. Pierre Gasly moest genoegen nemen met P13 en Nico Hülkenberg kon in Silverstone nog naar het podium klimmen, maar vanaf P14 in België zal daar toch een heleboel voor moeten gebeuren. Franco Colapinto vertrekt vanaf P15, en de laatste coureur op de startgrid is Lance Stroll. Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli en Fernando Alonso starten alle vier vanuit de pitstraat.

