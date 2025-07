Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Kimi Antonelli zullen niet op de startgrid verschijnen bij de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps, zo heeft de FIA inmiddels bevestigd. Het drietal zag diverse motoronderdelen vervangen worden en daardoor moeten ze vanuit de pitstraat aan de race beginnen.

De drie coureurs kenden gisteren een dramatische kwalificatie, waarbij Hamilton met zijn zestiende tijd nog als beste uit de bus kwam. Antonelli werd slechts achttiende, terwijl Alonso als voorlaatste werd geklasseerd. Zij hadden door dit teleurstellende resultaat weinig meer te verliezen en daarom kozen de teams ervoor onderdelen te wisselen. Dit heeft wel als gevolg dat ze niet mogen plaatsnemen op de startgrid bij aanvang van de Belgische Grand Prix. Zowel Hamilton, Alonso als Antonelli moeten na de formatieronde plaatsnemen in de pitlane - en vanuit daar hun race beginnen. Dit heeft de FIA vandaag bevestigd met haar welbekende documenten.

FIA verwijst Hamilton, Alonso en Antonelli naar pitstraat

Het team van Ferrari heeft de teleurstellende kwalificatie van Hamilton aangegrepen om ingrijpende veranderingen door te voeren aan zijn auto. Er zijn veranderingen doorgevoerd aan de ophanging en er zijn tal van motoronderdelen gewisseld, waaronder de verbrandingsmotor (ICE), turbocharger, energy store, control electronics, MGU-H en MGU-K. Een vergelijkbare - maar iets minder ingrijpende - onderdelenwissel heeft er plaatsgevonden aan de Mercedes van Antonelli, die hierdoor ook vanuit de pitstraat moet beginnen. Bij Alonso zijn eveneens de ICE, TC, MGU-H en MGU-K vervangen. De Spanjaard heeft er van de drie coureurs het minst last van, want hij was toch al als voorlaatste gekwalificeerd.

