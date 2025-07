Marko onthult welke rol Verstappen speelde in plotselinge ontslag Horner

Christian Horner werd kort na de Grand Prix van Groot-Brittannië opzij geschoven door de leiding van Red Bull en er werd gesuggereerd dat kamp Verstappen hier een rol in zou hebben gehad. Op Spa-Francorchamps in België werd Dr. Helmut Marko gevraagd naar de waarheid achter deze geruchten.

Horner moest kort na de race op Silverstone zijn koffers pakken bij Red Bull Racing. Vanaf dat moment was hij niet langer de teambaas en CEO van het Oostenrijkse raceteam. De beslissing om hem uit zijn functies te verwijderen kwam voor menigeen als een verrassing. Een diepgaande uitleg over het ontslag van Horner en de beweegredenen achter deze keuze zijn nog steeds niet echt gegeven door Red Bull en dat heeft de geruchtenmolen weer door aanslingeren. Sommigen suggereren dat kamp Verstappen, bestaande uit Max, Jos en manager Raymond Vermeulen, een rol hebben gespeeld in het ontslag van de Britse teamchef. Het zou 'Horner eruit of Verstappen eruit' zijn geweest. Maar is dit zo? Marko reageert nu in België op de verhalen.

Marko noemt rol Verstappen in ontslag Horner "nonsens"

Op het circuit van Spa-Francorchamps is dit weekend een flinke delegatie van Red Bull aanwezig, waaronder sportbaas Oliver Mintzlaff, maar een echte uitleg achter het ontslag van Horner blijft vooralsnog uit. Ook Marko, die toch regelmatig bij de pers verschijnt, wil er steeds weinig over zeggen. Ditzelfde geldt voor Verstappen, die alleen maar aangeeft dat het management van Red Bull het 'over een andere boeg' wilde gooien. Er klinken dan ook geluiden dat het kamp van Verstappen er op de achtergrond bij het management op heeft aangedrongen Horner de laan uit te sturen. Over deze claim wil Marko wél iets kwijt. "Dat is complete nonsens", zo stelt hij volgens De Telegraaf. "Dit is een beslissing van de leiding van het moederbedrijf. En van niemand anders."

Wolff zegt ook geen rol te hebben gespeeld in ontslag Horner

Er wordt ook gesuggereerd dat Toto Wolff bewust met Verstappen heeft geflirt om de druk intern bij Red Bull op te voeren. Wolff zei daar zelf al over dat hij niet geprobeerd heeft Horner eruit te werken door aan Verstappen te trekken. "Nee. Volgens mij is daar op de achtergrond meer aan de hand wat wij niet weten", zo liet de teambaas van Mercedes weten. Volgens Wolff praat hij met Verstappen omdat hij wil "uitvogelen" wat Verstappen de komende jaren gaat doen.

