Max Verstappen zou volgens Olav Mol inmiddels de keuze hebben gemaakt tussen blijven bij Red Bull Racing of na 2025 vertrekken naar Mercedes. De commentator denkt ook dat Verstappen daarmee de juiste keuze heeft gemaakt.

Het hele seizoen al zijn er flink wat geruchten omtrent de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing. De Nederlander heeft nog contract tot eind 2028, maar zou een prestatieclausule in zijn contract hebben staan die hij kan lichten als de prestaties van de auto van Red Bull niet goed genoeg zijn. Dit jaar haalt Verstappen vaak alles uit de RB21, maar het is niet voldoende gebleken om Oscar Piastri en Lando Norris echt uit te dagen voor de titel. Het gevolg is dat er veel geruchten zijn ontstaan over Verstappen en een overstap naar Mercedes. Verstappen zelf blijft vaag in de media over zijn toekomstplannen, maar stelde dit weekend wel voor het eerst dat zijn doel altijd is geweest om bij Red Bull te blijven en sprak tevens veel over volgend jaar en wat er allemaal beter moet. Daarnaast zou de prestatieclausule dit jaar volgens de laatste geruchten niet meer geactiveerd kunnen worden.

Mol over toekomst Verstappen in F1

Op vrijdagavond in het Ziggo Sport Race Cafe wordt de toekomst van Verstappen besproken. Mol stelt dat een overstap van Red Bull naar Mercedes helemaal niet logisch is als er puur naar de statistieken wordt gekeken. Het zou iets zijn wat vooral door analisten en fans is aangewakkerd. "Als jij coureur bent en je kunt kiezen voor teams en wij, de hele wereld, roepen met zijn allen [wat voor keuze hij moet maken]. Van de week sloeg het helemaal nergens meer op, wat er allemaal op het internet geroepen werd. Je kunt naar een team gaan, maar als je dan 2,5 jaar terugkijkt: hoeveel wedstrijden heeft Mercedes (in die periode) dan gewonnen? Zes races. Dan praat ik vanaf het einde van 2022. Red Bull wint er 49. Iedereen zegt: ‘Die Mercedes-motor is een topmotor’. McLaren heeft (in diezelfde periode) vijftien races gewonnen, waarvan dit jaar negen. Dus eigenlijk is het in die periode ook zes. Dus waarom zou je dan dat team [Red Bull] verlaten en naar iets gaan wat totaal niet succesvol is geweest?"

Mercedes een logische optie voor Verstappen?

Aan tafel wordt vervolgens na de opmerkingen van Mol gesteld dat Verstappen al een tijdje Red Bull op zijn schouders draagt, het vooral door Verstappen komt dat er achter de naam van Red Bull zoveel zeges staan en hij bij een ander team - met als voorbeeld Mercedes - makkelijker zeges zou boeken. "Dan moet er wel plek zijn [bij dat team]", stelt Mol. Hij denkt dat Verstappen zijn keuze voor 2026 heeft gemaakt. "Hij heeft een contract tot 2028. Hij zegt dat er voor hem niks is veranderd nu Horner weg is. Hij zegt dat hij het liefst zijn contract uitzit, waar hij het ooit ook voor getekend heeft: ‘En of ik dan 28, 35 of 37 ben, dat zie ik dan wel’’’. sluit Mol af met een quote van Verstappen.

