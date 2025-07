Twee coureurs moeten naar de stewards komen wegens incidenten tijdens de kwalificatie voor de Sprint van de F1 Grand Prix van België. Het gaat om George Russell en Pierre Gasly. Ook Yuki Tsunoda van Red Bull Racing is erbij betrokken.

Oscar Piastri pakte pole in Spa voor Max Verstappen en Lando Norris door met overmacht naar P1 te rijden in SQ3. George Russell viel in SQ2 al uit en kwam niet verder dan P13. Hij moet naar de stewards omdat hij zich niet aan de deltatijd zou hebben gehouden. Deze deltatijd is ingevoerd om te voorkomen dat coureurs te langzaam hun rondje rijden. Veel andere coureurs werden ook onderzocht, maar zij kregen te horen dat er 'no further action' gaat komen omtrent hun deltatijd.

Artikel gaat verder onder video

Gasly en Tsunoda

Gasly moet naar de stewards omdat hij Tsunoda, zijn voormalig teamgenoot bij het zusterteam van Red Bull Racing, zou hebben opgehouden. Tsunoda kwam niet verder dan P12, terwijl Gasly zijn auto naar P8 kon manoeuvreren. Of hij daar ook gaat blijven richting de Sprint, is afwachten.

Gasly moet naar de stewards wegens het mogelijk hinderen van Tsunoda, terwijl Russell naar de stewards moet wegens de maximale deltatijd.#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/GhDFQKWCq9 — GPFans NL (@GPFansNL) July 25, 2025

Gerelateerd