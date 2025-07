De zaterdag van de F1 Grand Prix van België staat in het teken van twee belangrijke sessies door het sprintweekend waar dit weekend gebruik van wordt gemaakt. Hoe laat gaan vandaag de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag beginnen?

De Grand Prix van België staat al sinds 1950 op het programma, toen Juan Manuel Fangio de race won. Hij zou de race in totaal drie keer winnen. Ook Jim Clark (vier jaar op rij de race gewonnen tussen 1962 en 1965), Ayrton Senna (won tussen 1985 en 1991 vijf keer), Michael Schumacher (zes keer de race gewonnen) en Lewis Hamilton (vijf keer, waaronder in 2024) wonnen vaak op het historische Spa-Francorchamps. In 2021, 2022 en 2023 won Max Verstappen zijn tweede thuisrace.

Vrijdag in Spa

Tijdens de eerste en enige vrije training van het weekend bleek Oscar Piastri in staat te zijn om P1 te pakken voor Verstappen en Lando Norris. Tijdens de kwalificatie voor de sprintrace bleek dezelfde volgorde uiteindelijk het resultaat te zijn. Piastri pakte met bijna een halve seconde voorsprong pole voor Verstappen en Norris, waardoor Piastri en Verstappen dus de eerste startrij zullen vormen als zaterdag de sprintrace begint.

Hoe laat begint de sprintrace en kwalificatie?

De zaterdag, een dag waarop F2 en F3 hun sprintrace zullen rijden, zal ook voor de F1-coureurs een belangrijke dag zijn. Om 12:00 uur begint de dag namelijk al met de sprintrace, waar de top acht punten zal gaan verdienen. Om 16:00 uur staat vervolgens de kwalificatie op het programma. De verwachting is dat het de droogste dag van dit weekend gaat worden.

